CÓMO SER UNA MANO AMIGA DE LA TIERRA

¿Te imaginas vivir en una casa hermosa, diseñada y construída perfectamente, pero cada día recibe maltratos por parte de quienes en ella habitan? Lo mismo está sucendiendo con el Planeta Tierra, fue diseñado de una manera perfecta, pero día tras día el ser humano (nosotros) con sus acciones daña esto que hace muchos atrás era un refugio seguro.

¿Te has preguntado cómo puedes ayudar a salvar la Tierra desde donde te encuentras? A propósito del Día Internacional de la Madre Tierra queremos dejarte 10 recomedaciones de acciones prácticas para evitar su destrucción total.

1- Ahorra más agua y evita su desperdicio:

El agua es uno de los recursos más valiosos del planeta, pero también el más escaso, por eso es importante ahorrar este líquido tan preciado para la vida.

Cómo hacerlo:

Cierra el grifo (llave) mientras te lavas los dientes, las manos, te duchas o lavas los platos.

2- Recicla, reduce y reutiliza:

Separa tu basura, recicla el papel y compra productos reciclados. Si la basura no recibe un manejo adecuado es fuente de contaminación de suelos, agua y aire.

3- Ideas para usar menos plásticos:

• Toma café o té en tasa de cristal.

• Usa vasos térmicos para tomar agua durante el día.

• Para ir de compras al supermercado, reúsa bolsas de tela no de plástico.

4- Compra sabiamente, consume lo nuestro: adquiere productos elaborados localmente, así se reduce el consumo de combustible empleado en el transporte.

5- Modera el uso de papel:

De acuerdo al portal Educo.org se considera que una familia media consume el equivalente a seis árboles. Disminuir el consumo de papel permite conservar árboles, reducir el consumo de agua y de energía eléctrica. Puedes reducir el consumo evitando imprimir, utilizando facturas electrónicas y usando papel reciclado, por ejemplo.

6- Compra electrodomésticos eficientes: En el caso que tengas que comprar electrodomésticos para tu casa (lavadora, secadora, nevera, microondas, aires acondicionado, etc.) es importante que no solo te fijes en el precio, sino también en la eficiencia energética. Un aparato eficiente te ayudará ahorrar energía.

7- Cuidado con lo que tiras al drenaje y en las calles:

No tires basura en las calles, no sólo contamina también tapa los filtrantes y provoca inundaciones, tampoco tires el aceite que no sirva por las cañerías, tuberías o desagues, ya que genera materiales tóxicos que son dañinos para la salud y contaminan el agua, haciéndola imposible de tratar, explica el portal planlea.edu.do.

8- Plantar árboles:

Siempre es bueno sembrar, si no tienes espacio para hacerlo busca iniciativas y únete para ser parte de la solución.Istock

Reforestar es una acción que contribuye a luchar contra el cambio climático. Y es que los árboles no solo nos proveen de oxígeno, sino sirven como refugio para los suelos, mantienen los ríos limpios. Sembrar es un acto de responsabilidad social.

9- Ahorra energía en casa:

Utiliza bombillas LED y electrodoméstico de bajo consumo, desconecta los aparatos que no estés utilizando, al momento de cocinar haz una lista de los alimentos refrigerados que necesitarás y abre la nevera solo una vez y nunca olvides apagar las luces cuando no las estés utilizando.

10-Reduce el consumo de plástico:

Según indica Greenpeace, el plástico es el principal causante de la contaminación de los océanos, el aire y tierra. Una botella de este material tarda hasta 500 años en descomponerse y se estima que, anualmente, 12 millones de toneladas llegan al mar, lo que pone en peligro a sus especies y ecosistemas.