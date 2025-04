Miley Cyrus apuesta al sonido clásico en un nuevo adelanto de su próximo disco

Miley Cyrus presenta su nuevo sencillo global "End of the World", la siguiente entrega de su álbum, Something Beautiful, disponible el 30 de mayo a través de Columbia Records.

"End of the World" llega con un sencillo video, que da vida a la estética del proyecto. El video oficial muestra a Miley en su elemento sobre el escenario, con el micrófono en la mano, recordando su actuación en los Grammys de 2024. Miley luce una Mugler original personalizada por Casey Cadwallader.

Los fans de Miley familiarizan "End of the World" con sus exclusivas presentaciones en el Chateau Marmont, donde solía experimentar con música original inédita para un público reducido y cuidadosamente seleccionado.