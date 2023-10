CORRER LA HACE SENTIR LIBRE DEL CÁNCER

El domingo 7 de mayo de este año, Marilyn Valdera se coronó como la mujer más rápida de República Dominicana. Corrió la media milla y ahí consiguió hacer un nuevo récord, abriendo camino a las mujeres en un deporte donde destacan los hombres.

Si la vieras ese día en el autódromo levantando emocionada y llena de vida su merecido premio, no te imaginarías que esa mujer de tan solo 33 años al día siguiente iba a ser intervenida en cirugía para extraerle los ganglios de las axilas.

A finales de marzo fue diagnosticada con cáncer de mama, todo comenzó cuando fue a una revisión médica porque sintió molestia en sus dos senos, principalmente el izquierdo, pero al hacerle mamografía y luego biopsia, resulta que el seno derecho era donde tenía el cáncer.

“Pasaron muchas cosas por mi mente, no te niego que sentí tristeza y decía por qué a mí; sin embargo, siempre conté con el apoyo de mi esposo y mis familiares, quienes no me dejaron sola nunca en este proceso”, dice con entusiasmo Marilyn, quien tiene 12 años con su esposo y dos hermosas hijas de 8 y 9 años.

Gracias a Dios este mal no había hecho metástasis en el cuerpo, y el lunes 8 de mayo fue operada. Todo salió bien, le pusieron implantes y un mes después empezó su proceso de quimioterapia.

Una mente positiva

Cuando tenía 28 años, su mamá murió precisamente de cáncer de mama, afirma que fue un momento bien difícil, pero a la vez le hizo tomar conciencia de la enfermedad.

Al principio los doctores pensaron que el cáncer había sido heredado, pero tras estudios se dieron cuenta de que la causa había sido hormonal.

Confiesa que a pesar de que tenía el componente hereditario y hormonal, nunca sintió miedo de morir, “me sentía en muy buenas manos con mis doctores especialistas en sus respectivas áreas”.

Dice que ella seguía con su día a día normal, siempre con mente positiva y lo que la ayudó bastante a llevar el proceso tranquila.

Su rutina cambió. Su alimentación cambió mucho, el aseo y el uso de mascarillas se vuelve más frecuente, y suspendió la interacción en lugares con muchas personas. Tuvo que llevarse el trabajo a casa, igual los cuidados de sus hijas disminuyeron. Contó con el apoyo de personas que la ayudaran en su casa y en su empresa, un negocio de venta de material gastable para oficinas.

Parte de su terapia: su amor por los carros

Su amor por los carros surgió hace muchos años, Marilyn iba muy frecuente a ver las carreras de “dragueo” y a apoyar a su esposo con su proyecto de drift. En el 2017 quiso probar que se sentía, y allí fue que se dio cuenta lo liberal que era correr.

El año pasado se interesó más porque vio mucha participación de mujeres en este deporte, y ya que tenía la posibilidad, el interés y el amor, pensó en poder ser un referente para que las demás mujeres vean que sí se puede.

En estos momentos el correr le ha servido como terapia, no como una limitante en su proceso de recuperación. “Luego de la media milla recibió una propuesta para ir a Puerto Rico, pero no podía por la cirugía de la mastectomía bilateral y pues tuve que declinar la invitación. Luego de la cirugía guardé reposo suficiente, pero cuando vi que podía correr hablé con mis médicos y me dieron luz verde. Correr es mi momento de yo conectarme con mi misma, liberarme quizás de ciertos pensamientos no tan positivos, definitivamente la carrera es mi escape”.

Dice que se siente bien al ser considerada la mujer más rápida de República Dominicana, su mejor tiempo ha sido 10 puntos, 2 segundos en el cuarto de milla,.

“Me gustaría lograr que más mujeres se integren en este deporte, para nadie es un secreto que los países latinoamericanos son un poco machistas, pero lo importante es ir dándole a entender a las personas que no hay un género en particular. Quisiera ser ese puente para más mujeres”, afirma Marilyn con gallardía y con la esperanza de salir con bien de su última quimioterapia, que es el lunes de 27 de noviembre, para poder correr sana y libremente, y seguir siendo un referente de la mujer dominicana en el mundo automotríz.