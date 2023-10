PASOS PARA BRINDAR BIENESTAR A NUESTRAS MASCOTAS

Los parientes peluditos y emplumados de la casa necesitan contar con un cuidado especial que garantice su óptimo estado de salud, por lo que deben estar vacunados, tener una dieta balanceada y una buena rutina de caminatas, en el caso de los perros, que contribuya a su bienestar físico y mental, así lo apunta el médico veterinario, Alejandro Martínez.

El especialista precisa que desde el vientre de la madre, es cuando se inicia el cuidado del cachorro o del gato, pues, es fundamental que la misma cuente con todas las vacunas correspondientes así como una buena alimentación y ejercicios. “La madre debe estar desparasitada desde los 30 días hasta los cinco meses”, indica.

Martínez resalta la importancia de que cuando la mascota se encuentra en estado de gestación cuente con acceso a agua potable, esté en un entorno higienizado, y tenga a su disposición un espacio de esparcimiento y juego, lo que será crucial para el correcto desarrollo de la criatura que espera.

No obstante, pese a los cuidados previos al nacimiento, que el dueño de la mascota pueda proporcionar, existen condiciones congénitas o malformaciones que no se pueden evitar, por ende, el experto sugiere al propietario de un animal contar con un veterinario que puede diagnosticar oportunamente cualquier situación de salud. “Es bueno que un veterinario siempre pueda diagnosticar con tiempo las malformaciones para buscar cuidados paliativos y si pueden ser correctivos con procesos quirúrgicos hacerlos cuanto antes”, recomienda.

Otro de los detalles a considerar, para mantener a nuestras mascotas en perfectas condiciones, es conocer lo que le puede generar estrés y si una vez se ha determinado que nuestro animal está alterado o irritado es necesario acudir a un profesional médico. Martínez indica que los signos del estrés en los animales se pueden detectar, incluso, a través de hemogramas por lo que exhorta a los dueños a mantener un ambiente tranquilo para que las mascotas se sientan libres de miedo.

Es necesario que las mascotas se mantenga sin estrés y con una rutina de recreación.iStockphoto

Por otro lado, el especialista sostiene que la prevención es vital para la solución de las enfermedades ocultas en nuestros animales, pues, destaca que muchas mascotas no son llevadas al veterinario periódicamente, lo que provoca que no reciban los chequeos médicos con regularidad y por tanto, no se puedan detectar anomalías a tiempo. Martínez recomienda una visita periódica al veterinario cada tres meses y de no ser posible no más de seis meses. “Hay muchos casos de emergencia donde los propietarios son sorprendidos, mi recomendación es tener a mano el número del veterinario que dé el servicio de emergencia” puntualiza el profesional. En el caso de las aves, el veterinario afirma que existen vacunas que son cruciales para la salud de las mismas y que deben ser aplicadas estrictamente.

Discapacitados

En cuanto al cuidado de las mascotas con alguna discapacidad o movilidad reducida, el especialista es optimista antes estos casos, ya que, afirma que en la actualidad hay un mejor pronóstico para los animales con este tipo de condición. “Hay prótesis que ayudan a que el paciente tenga una calidad de vida digna, aunque haya padecido de un problema que le impidiese dicha movilidad”, subraya.

Martínez expresa además, que existen prótesis muy funcionales que incluso, aumentan la movilidad de las extremidades que por sí solas no pueden moverse, por lo que este implante ayuda a su vez al cuerpo de la mascota a que mantenga un funcionamiento muscular y circulatorio. “Hay un gran avance con relación a años anteriores”, destaca.

De igual forma, el experto resalta la importancia del ejercicio, en especial en las razas de perros de cacería, “ya que con la modernidad los animales han sido sedentarizados por la vida urbana de apartamentos”. El profesional médico precisa que en la actualidad muchos de los caninos han sido confinados a espacios reducidos, lo que ha dado paso al sedentarismo.

En este orden, la plataforma web Petmás, explica que el ejercicio ayuda a las mascotas a canalizar su energía, socializar y mejorar su parte física y mental. La falta de ejercicio puede causar problemas musculares en las articulaciones (como la artritis canina) y sobrepeso. Además, la actividad física es un excelente canalizador de energía, disminuye los niveles de estrés, la ansiedad y las reacciones agresivas.

Es importante realizar ejercicios que además de fortalecer sus muscúlos les ayuden en el desarrollo de sus vidas.iStockphoto

Ejercicios

De igual forma, el referido portal web resalta los beneficios del ejercicio en las mascotas entre ellos que mejora su comportamiento, desarrolla habilidades cognitivas, los hace más felices y equilibrados, evita la obesidad, evita el dolor en los músculos y los hace más sociables y amistosos.

En tanto, el referido medio precisa las rutinas de ejercicio a implementar para los peludos, entre las que figura: la de calentamiento que consiste en lanzar una pelota o un juguete para que el perro lo traiga de vuelta. El propietario debe procurar que sea sólo un par de minutos para evitar que se agote antes de tiempo.

La rutina de escaleras, es otra de las actividades a realizar para que nuestro animal se ejercite correctamente. Consiste en que nuestra mascota sube y baje las escaleras durante 15 minutos. Es importante llevar a cabo sentadillas y cuclillas. Esta se basa en tomar las dos patas delanteras de la mascota y sostenerlas en frente, quien este realizando esta actividad debe hacer las cuclillas y las sentadillas junto al perro.

Otra de las rutinas interesantes que pueden ser llevadas a cabo con nuestro perro es el yoga denominado “Doga”, pese a que requiere tiempo y disciplina es una actividad que mantendrá tanto al cuidador como a la mascota, ágiles y en forma

El “tira y suelta” consiste en usar el juguete favorito del animal y sostenerlo en un extremo sin soltarlo, mientras el peludo muerda el otro lado. El dueño o quien este llevando a cabo el ejercicio deberá colocarse en cuclillas y luego hacer sentadillas, mientras el peludo jala el juguete para quitarlo.

Para realizar el ejercicio de “obstáculos” es necesario que el cuidador ubique un espacio de su vivienda y transformarlo en un entorno para ejercitarse. La carrera de obstáculos puede ser creado mediante el uso de palos de escobas en sillas, para que el animal peludo salte, también se pueden colocar mantas sobre los espacios de muebles para túneles.

En lo concerniente a la alimentación de nuestras mascotas, el veterinario Alejandro Martínez destaca que en el mercado existe una inmensa variedad de dietas especializadas y formulas especiales que serán elementales para un balance nutricional. Por consiguiente, la carga nutricional varía dependiendo el animal en cuestión, en el caso de los caninos apunta que el alimento debe tener proteína y en el caso de los cachorros debe ser mayor. En este sentido, la formula alimenticia que sea adquirida por el propietario o cuidador debe contener omega 6, omega 3, ácidos grasos que nutren eficientemente al canino. En este sentido, las fórmulas o alimentos suministrados a esta mascota deben ser ricos en calcio, fósforo, vitaminas y minerales.

Los propietarios deben tener en cuenta las necesidades nutricionales de sus animales al momento de comprarles alimentos.iStockphoto

Los dueños de los gatitos también cuentan con una guía de alimentación a los fines de que los mismos estén nutridos de manera óptima. Su fórmula nutricional deberá contener taurina, un aminoácido esencial se encuentra en la proteína animal. Otro aminoácido importante es la arginina. En este sentido, los alimentos a consumir deberán tener un importante contenido de vitaminas A, D, E y B, así como grasa animal, calcio y fósforo.

Por otro lado, en el caso de las aves, su dieta debe estar centrada en semillas, frutas y vegetales. De igual forma, nuestros emplumados deben tener a su disposición los frutos secos y las hortalizas, los cuales a su vez aportan grasas y carotenos, respectivamente.