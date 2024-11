Johnny Pujols: “No es un día cualquiera, hoy proclamamos el inicio de la refundación del PLD”

Con el cierre del X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el recién posesionado secretario general, Johnny Pujols, realizó este domingo durante la juramentación de los 48 miembros del comité político lo que fue su primer discurso formal ante los militantes morados.

Al hablar en frente de decenas de dirigentes y reconocidos miembros de la cúpula peledeísta, dentro de ellos, el expresidente Danilo Medina, Pujols aprovechó una de sus primeras apariciones partidarias, ocupando la importante posición, para asegurar que el PLD esté sumergido en un proceso de “refundación partidaria”.

De manera paradójica, Pujols consideró que la clausura de este X Congreso, más que establecer el fin de una actividad, proclama el comienzo de la “refundación del PLD”.

“Hoy no puede ser un día cualquiera. No es otra fecha en el calendario para que duerma en la litera del olvido, hoy tiene que ser recordado como el día y la hora en el cual los peledeístas llenos de valor y determinación, y en contra del pronóstico de nuestros enemigos, que son los del pueblo dominicano, proclamamos el inicio de la refundación del PLD”, dijo.

Para Pujols, es la historia interna y la expresión del pueblo dominicano los que llaman a edificar nuevamente la estructura del PLD. No obstante, está consciente de que esta intención de renovación puede causar resistencia en algunos que “no entiendan y no quieran”.

“Como muchas veces se ha dicho, (somos) la vanguardia organizada del pueblo, pero no nos equivoquemos. Puede haber resistencia de quienes no entiendan y no quieran. Debe ser cuestionado todo lo que amenace la unidad interna de la estructura política morada”, manifestó.

Estas declaraciones surgen precisamente en un momento oscuro para el PLD, que pasó de ser el partido político mayoritario de República Dominicana durante 16 años, a perder en dos procesos electorales, de manera consecutivas, y recibir en las pasadas elecciones congresuales y presidenciales de este 2024 tan solo, aproximadamente, 453,468 votos, lo que equivale el 10.39% del total de los sufragios.

En su alocución, le pidió a sus compañeros nunca jamás permitir que le falten el respeto, ya que, quien lo intente, tendrá al partido respondiéndole de frente.

“Entre los compañeros hay dignidad, lealtad y compromiso. Eso es lo que somos, ese es el PLD y que a nadie se le vuelva a ocurrir jamás faltarnos el respeto. Van a tener al partido de Juan Bosch de frente”, alertó.

La nueva etapa

Pujols dijo estar consciente que de los pasos a seguir no serán fáciles de ejecutar. Pero indicó que asegurarán que el PLD regrese a los fundamentos, formación política, organización y disciplina.

“Esa es la ruta que transitaremos que nos marca la circunstancia y la historia atraviesa las calles en las que el pueblo protesta, los negocios agobiados por apagones… Esa es la ruta que transitaremos y en ella nos vamos a encontrar con el pueblo. Con el pueblo gritaremos, lucharemos, soñaremos y venceremos”, vociferó.

“La unidad verdadera”

Con el objetivo de alcanzar las metas establecidas, Pujols le recordó a sus compañeros que debe convivir en un ambiente de unidad genuina, “enarbolando la bandera de la unidad”.

“Pero, ya no más la unidad como una palabra hueca, sino la unida como principio y como fin, como teoría y acción, material y espiritual, la unidad como fondo, no como forma. Debe ser asumido como una prioridad por todo el partido de manera absoluta y necesaria”, declaró.

Por último, espera que los peledístas se aferren con fuerza a la siguiente visión: El PLD es más importante que cualquiera de sus miembros, “al PLD le debemos todo y él no nos debe nada”.

“Termino mis palabras con el lema que dio inicio a este congreso. Desde la unidad como estandarte, fortalecer el partido para defender al pueblo”, con esta expresión culminó su discurso el nuevo secretario general del partido boschista, juramentado el pasado 6 de noviembre.