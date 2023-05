“Lo volvería a hacer una y mil veces”

Magdalena Queiro tiene 58 años, es psicóloga y le encanta cocinar. Tiene dos hijos adultos: Leandro de 32 años; y Leidy de 28 años.

Recuerda que se convirtió en madre por primera vez a los 24 años. “La maternidad es el acto de amor y entrega que solo tiene principio y el fin es la eternidad”.

¿Por qué decidiste quedarte en casa con tus hijos? ¿Valió la pena?

Dios así lo determinó y fui obediente. En algunos momentos me cuestionaba si había hecho lo correcto. Ver a mis hijos cada día es saber que el esfuerzo y el sacrificio valió la pena.

¿Cómo hacías para dividirte en la casa?

Me encantaba preparar postres, leía, escuchaba música, cantaba con los niños, les contaba historias y compartíamos con juegos de la época. Muchas veces íbamos al parque, a la playa, salíamos de viaje dentro y fuera del país.

¿Te consideras que fuiste y eres una madre presente? ¿Cómo lo lograste?

Sí, estoy todo el tiempo pendiente de mis hijos. Logré estar presente aprovechando el tiempo de calidad con ellos; no me perdía el disfrute de ninguna actividad que los incluyera, sus actividades deportivas, musicales, estudios, graduaciones y todas sus ocurrencias, incluso hoy, me llenan de total satisfacción.

¿Qué actividades fomentas con cada ellos, aún sean adultos?

Mi relación con ellos es muy buena. De las actividades que seguimos haciendo es compartir una comida que hago para ellos, cantar juntos, salir de viajes, aprovechar cada fin de semana y juntarnos… hasta de ir de tiendas.

¿Qué ventajas y desventajas consideras que tiene estar con ellos 24/7 en casa?

Las ventajas son múltiples. Disfrutar lo más hermoso que la vida te permite es ser madre, con todo lo que implica, días buenos, días de retos, pero, doy fe que los buenos momentos superan con creces los momentos no agradables. No veo desventajas en ser mamá 24/7, más bien, es un cambio de profesión por un tiempo muy corto, todo con el crecimiento de los hijos pasa muy rápido.

Si pudieras volver al pasado ¿Lo volverías a hacer?

Lo volvería a hacer una y mil veces con todo el gusto, y aprovecharía más el tiempo; no le dejaría ese privilegio a nadie.

Mensaje o consejo para madres con niños pequeños que están en casa cuidándolos

El tiempo con los hijos en casa es una inversión, no tiempo perdido; aprovecharlos porque crecen muy rápido y se van también a hacer su vida y cumplir sus sueños.

Están invirtiendo y trabajando para construir personas útiles para la sociedad y para la eternidad. Siempre deben recordar hacerlo por amor, sin esperar recompensa en esta tierra. Importante resaltar que por lo único que Dios nos pedirá cuentas es por los hijos que él nos dio. Los hijos son un diamante en bruto que Dios nos pone en las manos y de nosotras depende si lo hacemos más valioso cada día.