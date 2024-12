Alexandra MPV afirma que Mozart La Para vio a su hija "dos o tres veces" este año y no le hizo "ni un regalo" para Navidad

"Mamá es más que suficiente", inicia una publicación en Instagram de la influencer de origen rumano Alexandra MVP que ha generado un nuevo debate en redes sociales con su exesposo Mozart La Para.

La también modelo sorprendió este miércoles a la hija de ambos con costosos regalos por el día de Navidad, que incluyeron un PlayStation 5 y un iPhone 16 Pro Max junto a sus AirPods. Esto despertó la curiosidad de los internautas, quienes la criticaron por supuestamente excluir al padre de la niña.

"Su padre tiene vía libre de buscarla libre. Y si no lo hace y saca tiempo es porque no le da la gana, de hecho hace 3 meses que le pidió un iPhone de Navidad y ni eso fue capaz, ni un regalo ni nada, tuve que hacerlo yo", respondió Alexandra.

Por su lado, el cantante urbano explicó a través de una transmisión en vivo en Instagram que tenía el celular guardado para entregárselo a su primogénita en enero.

"Yo siempre se lo regalo en enero por todas las fiestas y las cosas que tengo, yo no tengo un día libre. Y le inventé a ella que Alejandra (mi hijastra) va para Miami, en realidad ella va para Miami, pero yo le inventé que allá están más baratos y que ella se lo iba a traer porque en enero es que yo termino todos los parties", expresó Mozart.

"Me dañaron la sorpresita que tenía para mi bebé, que a mí me gusta entregárselo yo, eso está comprado desde hace casi un mes, de un viaje que yo hice a Miami, míralo ahí, el iPhone Pro Max 16 y unos AirPods que me pidió también aquí está, con su vainita ahí también, pero el sonido y las ganas de vaina, eso es vanidad, eso es un lujos, lo menos que puedo hacer para mi niña es eso", añadió.

En ese tenor, la empresaria no se quedó callada y se burló de la agenda del artista, insinuando que en realidad no existen tales compromisos laborales hasta enero como alega su expareja.

"El teléfono era para Navidad, no para enero, te lo pidió desde octubre (para Navidad) lol además se lo hubieras enviado con un mensajero o se lo hubieras hecho llegar o la hubieras buscado... Un tipo que vive como a 5 minutos y debido a su 'agenda apretada' no podía hasta enero lol, pero no me sorprende porque tu 'agenda apretada' solo te permitió verla 2-3 veces este 2024", confesó Alexandra.