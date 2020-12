No basta orar

Natacha Féliz Franco

Santo Domingo, RD

Tal vez ya no sean suficientes las oraciones y el Creador nos está indicando que ya es hora de tomar decisiones correctas y tajantes con el tránsito, que sus ángeles no dan abasto para cuidarnos de tanta impertinencia, de tanto chance robado, de tanto querer demostrar con cuántos méritos nos hemos graduado de mala educación, de tanto filtrar una psicología desordenada, que se deja envolver por energías de mala vibración. Aquellos que dicen llamarse creyentes en Dios reflejan lo que verdaderamente son en las calles, por eso no es raro ver un vehículo con un emblema de Jesús robándole un parqueo a otra persona o simplemente hacer uno de los famosos “cortes de pastelito”, poniendo en riesgo la vida de otros.

En el tránsito muchos ceden a las intrigas de ese “diablito” que se posa en los oídos y te lleva a cometer imprudencias, y si en verdad fueras lo que predicas estarías escuchando a ese ángel de bondad que se posa en tu otro oído y conducirías con amabilidad, entenderías que tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Así, en este país para salir a la calle hay que encomendarse a la Virgen, a todos los santos, y a cuanta divinidad uno conozca para salvarse de morir accidentado o que te destruyan el vehículo, porque no importa que respetes las luces del semáforo, que no rebases en curvas o que andes por tu derecha, sorpresivamente pudieras ser impactado por alguien que amparándose en su propia prisa justifica su mala conducta. Ni el Covid-19 ha podido con tantos actos de imprudencia.