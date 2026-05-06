Flores para María

Mayo nos devuelve una de las tradiciones más hermosas que aprendimos de nuestras venerables madres: llevar flores a María, nuestra Madre espiritual. En aquellas manos pequeñas que ofrecían flores, latía un corazón que comenzaba a amar a la Madre del Salvador.

Qué hermoso es llevar flores a quien, en sí misma, es una flor: pura, sencilla y llena del buen olor de Dios. María es esa flor que no se marchita, que permanece viva en el corazón de sus hijos y nos conduce siempre a Cristo.

Hoy, esta tradición corre el riesgo de perderse. Ojalá esta generación no solo la conozca, sino que la haga vida, volviendo a descubrir el sentido profundo de ese gesto. Llevar flores a María es, en el fondo, ofrecerle nuestro cariño y reconocer su presencia en nuestra vida. Que nunca falte ese amor filial hacia quien siempre nos conduce a su Hijo. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.