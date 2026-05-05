Urge un Plan Nacional para crisis combustibles

El Gobierno dominicano, que ya visitó a la Oposición, está desaprovechando la oportunidad que le brindó el pasado martes el Listín Diario con su editorial sobre una crisis petrolera que durará, como mínimo, el resto del año, incluso si la guerra terminará esta semana, lo que no parece que vaya a ocurrir si vemos las declaraciones del presidente Donald Trump en ocasión de la visita el Rey Carlos III que coincide con la visita del Canciller Aba Arachi a Rusia para verse con el presidente Putin y seguramente resolver el abastecimiento de bienes a Irán a través del Mar Caspio.

El país, por el momento, no está amenazado de desabastecimiento sino averiado por el efecto en los precios pues esta semana de nuevo, el brent alcanzó los USD$ 111.00 y el wti, que utilizamos, los USD$ 103.39: El problema inmediato es los efectos del precio.

El Costo de los bienes y servicios internos – subieron - y continuarán aumentando por efectos de los combustibles, por reposición de inventarios y sobre todo, por las eventuales medidas de carácter monetario y fiscal que el gobierno adopte: No es cierto que no hayan subido como declaró el ministro de Industria y Comercio, Sanz Lovatón.

Este amigo y ministro fue comisionado del presidente Luís Abinader, junto a otros, para reunirse con la oposición y con declaraciones así dudo que consiga mucho apoyo.

Por efecto de la inversión privada en depósitos de GLP, GN diésel y de carbón, con el ejemplo de Punta Catalina, hemos mejorado la capacidad de inventario de combustibles del país hasta cerca de 30 días. La Refinería que ya es marginal en la matriz energética, aunque Danilo Medina dejó en construcción dos boyas flotantes para gas que ya están en operación, tiene una capacidad de refinación marginal, pero puede garantizar el abastecimiento de gasolina combinándola con la importación. Igualmente se ha mejorado la producción de energías con gas natural y limpia con campos y plantas eólicas y fotovoltaicas en todo el país pero eso no quiere decir que nos descuidemos porque esa capacidad es para tiempos normales, no para tiempos de guerra.

Hace falta un Plan Nacional para enfrentar esta crisis como apuntó MIGUEL FRANJUL en el editorial citado y, ese Plan corresponde al Gobierno, no a la oposición: Danilo dijo que no existe y Leonel, que lo espera.

¿Cuáles son las medidas de transferencias presupuestarias que el gobierno piensa implementar para cubrir los subsidios, cuáles partidas afectará? Ojalá no se enfrente el tema con nuevos préstamos, ni afecte el precio a las personas más pobres.

¿Cuáles son las disposiciones de ahorro establecidas por el Gobierno, incluso las simbólicas como el uso de vehículos oficiales en los días no laborables?

¿Qué podemos hacer con los horarios laborales para reducir el consumo y qué uso le daremos a las hidroeléctricas que dejó Balaguer, combinando su uso ahora que los embalses están llenos para consumo doméstico, agricultura y producción de energía?

Siendo que ya Estados Unidos resolvió su tema con Venezuela, que está quebrada y vende más barato y que España los invita a la Cumbre Iberoamericana ¿Qué hemos avanzado en la normalización de nuestras relaciones, cuando menos las cuestiones consulares y comerciales?

Nos estamos abasteciendo en Estados Unidos a cuyos puertos por efecto del cierre del Estrecho de Ormuz según el presidente Trump van cientos de barcos en camino de Europa y Asia, que los coparán: podríamos confrontar dificultades eventualmente por exceso de demanda, incluso con pagos que pueden cubrir el costo de incumplimiento por los beneficios de movimientos especulativos del mercado. Aunque su petróleo es muy pesado ¿Hemos hablado con México con quien en el pasado negociamos petróleo?

Tiempo de la guerra

Como indicamos previamente, aunque las hostilidades terminen en días, los efectos nocivos cubrirán todo el mediano plazo y, es por eso que el FMI ha revisado a la baja el crecimiento del PIB mundial, regional y nacional en casi todos los países, incluso en RD que no crecerá lo que anuncian las autoridades locales como tampoco logramos las previsiones el pasado año.

Irán ha demostrado que controla el Estrecho y que puede afectar el Estrecho de Bab-al-Mandab en el Mar Rojo mientras que Estados Unidos para contrarrestar parcialmente estos efectos “embarga el embargo” impidiendo llegar barcos a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico para dos cuestiones, impedir la venta de petróleo y el abastecimiento general de la teocracia.

Los Persas son una cultura de más de 4,000 años que lleva 1,400 enfrentada al resto de los musulmanes y a los imperios occidentales y, en el caso particular de Estados Unidos, bajo sanción desde 1979: Están acostumbrados a sobrevivir con lo básico y de lo esencial pueden abastecerse de Rusia a través del Mar Caspio, incluso de Turquía, por tierra. Pueden resistir más que los norteamericanos el aumento de precios o que los europeos, precio y escasez, en particular de avtur: la falta de kerosene para la aviación ya originó la cancelación de 20,000 vuelos en el viejo continente y amenaza con la quiebra de varias aerolíneas importantes.

Cierto que China está siendo afectada, sufrirá un poco de inflación, pero aun así su PIB crecerá casi un 5%, más del doble que el de USA, cinco veces el de la Unión Europea y seis veces más que Japón, que puede entrar en recesión: Sucede porque, la mitad de su consumo es carbón, el 20% energía limpia y sólo el 30 es petróleo y, de este último tienen inventarios almacenados por 1,339 millones de barriles; están ganando la guerra geopolítica y comercial sin disparar un tiro y sin ofender a nadie.

Aunque podamos sortear como antes los efectos de ese lejano enfrentamiento bélico y, no distorsione demasiado la tendencia del crecimiento de nuestro turismo que depende de economías prósperas en los países emisores y de pasajes baratos – que no los habrá -, aunque las remesas de dominicanos ausentes con menos dinero sigan siendo leales, debemos tener un Plan Nacional. Incluso, no se ha dicho nada de la única cuenta positivamente asegurada, que es la venta de oro y plata.

No es tiempo de informar por cadena nacional que hay una guerra y sus efectos, porque eso ya lo saben hasta los chinos de Bonao, sino de decir qué vamos a hacer para capear el temporal: Sugiero al gobierno que tome recomendación juiciosa del Listín Diario y elabore un Plan Nacional para el 2026.