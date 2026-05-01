El Salto de la Pulga

1 A un costo por kilómetro de $88,979,591.00, la recién inaugurada carreterita Cruce de Pedregal-La Guázuma debe ser, mínimo, de concreto armado.

2 El magistrado Subero debería apurar al presidente a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, para evaluar a los jueces de la Suprema que ya están “pasados de tiempo”.

3 Cuando el “supra poder” de Estados Unidos decide salir de un presidente, o de alguna figura influyente, no depende de comiquerías chapuceras. Revisen la historia.

4 Un grupo de “emprendedores” metió 500 televisores de contrabando. Sería saludable que se ofrezcan detalles de esa operación. ¿Cómo entraron? ¿Quién cerró los ojos para no ver, mientras abría la mano para coger?

5 La GoldQuest invitó a que la acompañen en la investigación para consensuar cualquier decisión sobre la explotación de la mina, pero los grupos guerrilleros ensordecen porque solo quieren disturbios.

6 La Iglesia católica debió esperar los resultados del estudio de impacto ambiental antes de emitir oposición a la minería en San Juan. Cayó en el populismo.

7 ¿Necesitaba REALMENTE Jean Alain ir a chequeo médico en España, o era hacer con su retorno una estratégica demostración de seriedad al tribunal?

8 El gobierno español firmó un tratado de cooperación policial con RD en temas de terrorismo y crimen organizado. Favor incluir enseñar a los policías el manejo efectivo del protocolo de arresto. ¡Da vergüenza ver eso!

9 El glorioso PRD llamó a su militancia a “integrarse de manera solidaria a iniciativas, reclamos y luchas de las comunidades”, léase: protestas, huelgas, etc. ¡Buscando pesca en ríos revueltos!

10 Esperamos que el flamante “Malecón Deportivo” esté manejado por un gobernador y equipo de vigilancia, porque de lo contrario en un año lo desconchinflan.

11 Los cielos hasta Haití, que estuvieron cerrados por largo tiempo debido a lo del canal, se abrirán nuevamente, aunque el canal sigue ahí, como el dinosaurio…

12 ¿Cómo es que Haití, país semi-controlado por pandillas, y muerto de hambre, va a gastar US$250 millones en unas elecciones? ¡Insólito!

13 La visita de la embajadora norteamericana al Dr Fadul le cayó como lluvia de agua bendita en medio del incendio.

14 En la Zona Colonial (1km2), tenemos 10 museos, incluyendo el de La Resistencia, y ahora se añadirá uno de la Guerra de Abril. Adicionalmente, hay allí unos 17 museos temáticos. ¿Récord?

15 “Para adecentar profundamente este país, hay que sumergirlo en el mar y restregarlo varias veces hasta limpiarlo de malandrines.” –Prof. Dato Pagán–