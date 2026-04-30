Los consejos de Sun Tzu para Donald Trump

Se rumorea que el año pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasó un día, hasta el 2 de abril, su anuncio arancelario del llamado «Día de la Liberación», porque no quería que su «emergencia» comercial inconstitucional pareciera una broma del Día de los Inocentes. Este año, Trump desafió el calendario con un discurso a la nación el 1 de abril, en el que promocionaba otro acto inconstitucional: una guerra con Irán llevada a cabo sin la aprobación del Congreso.

Ambas medidas tienen mucho en común. No solo hacen caso omiso de la ley, sino que también intentan clavar una estaca en el corazón del orden mundial. La conmoción arancelaria del año pasado iba dirigida contra el sistema comercial global basado en normas establecido por Estados Unidos. La conmoción militar de este año va dirigida contra Oriente Medio, desde hace tiempo la región más volátil del mundo.

Trump cometió estos actos temerarios sin tener en cuenta en absoluto sus posibles consecuencias. Como era de esperar, ambos le han salido por la culata. A pesar de los altísimos aranceles «recíprocos» contra los supuestos socios comerciales abusivos de Estados Unidos, el déficit comercial estadounidense alcanzó un nuevo récord en 2025. Y a pesar de toda la bravuconería sobre la aniquilación del poderío militar de Irán, los misiles y drones iraníes siguen causando estragos en Oriente Medio, mientras que el control estratégico del país sobre el estrecho de Ormuz ha provocado la mayor crisis petrolera de la historia.

En medio de estos fracasos, Trump ha puesto su mirada en estabilizar las relaciones y establecer una buena relación con China, el competidor estratégico más formidable de Estados Unidos. Eso ha significado hacer todo lo posible para mantener su próxima cumbre con el presidente chino Xi Jinping, actualmente programada para el 14 y 15 de mayo. Tras posponer ya una vez la reunión debido a las complicaciones derivadas de la guerra que él mismo eligió, Trump está tan desesperado por llegar a un acuerdo con su «buen amigo» que recientemente entregó a un traficante de drogas a China como muestra de buena fe. Otros afirman que el calendario de la cumbre se ha ampliado para permitir que Trump viaje triunfalmente a Pekín tras haber declarado la victoria sobre Irán.

Sea cual sea la razón, Estados Unidos se encontrará en clara desventaja en la cumbre. Trump necesita una victoria más que Xi. El líder chino está perfectamente satisfecho con sentarse a ver cómo su homólogo estadounidense se degrada a sí mismo.

Se puede encontrar una perspectiva más profunda en los consejos de Sun Tzu, el famoso guerrero-filósofo de la antigua China. En El arte de la guerra, subrayó que «cuando tu estrategia es profunda y de largo alcance… puedes ganar incluso antes de luchar».Esto se aplica sin duda a Xi y a su disposición a observar, en lugar de contrarrestar, a su adversario. También se aplica a Trump y a su falta de previsión al declarar una falsa emergencia comercial y librar una guerra ilegal.

Irán, por su parte, comprende la importancia de la estrategia. A pesar de haber sufrido la decapitación de su liderazgo y daños significativos por la campaña aérea estadounidense-israelí, Irán mantiene una ventaja estratégica importante gracias a su control del estrecho de Ormuz. La verdadera pregunta es por qué Estados Unidos no se dio cuenta de esto.

No hay más que fijarse en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la administración Trump a finales del año pasado. La palabra «Irán» solo aparecía tres veces en el documento de 29 páginas. Por supuesto, la fijación miope de Trump en las tácticas de aniquilación también puede haber tenido algo que ver. Pero ¿por qué Trump no pensó estratégicamente antes de actuar impulsivamente?

La respuesta se encuentra en el énfasis de Sun Tzu en la importancia del consejo. Trump actúa basándose en sus caprichos personales. Quiere rodearse de aduladores, en lugar de personas honestas que digan la verdad al poder. Despreciando a los expertos, Trump ha declarado que la guerra terminará cuando«lo sienta, lo sienta en mis huesos». Sun Tzu, defendiendo la disciplina y la razón, escribió: «Evalúa las ventajas de seguir los consejos y, a continuación, organiza tus fuerzas en consecuencia… estratégicamente, basándote en lo que sea ventajoso».

Donald Trump, centrado en los acuerdos, no tiene ni un ápice de estrategia en su cuerpo. Destaca el número de guerras que supuestamente ha acabado (diez, según su último recuento), los ingresos por aranceles (supuestamente procedentes del extranjero) y las cantidades exageradas de inversión comprometidas por países extranjeros para reconstruir la capacidad de EE. UU. No importa que todas estas afirmaciones sean ficticias: ahora están profundamente arraigadas en el evangelio de MAGA y su líder.

Por el contrario, Xi representa una tradición, que se remonta a Sun Tzu, que eleva la estrategia al más alto nivel. Aunque eso no siempre funciona a la perfección para China —tengo mis propias reservas sobre la eficacia de la actual estrategia de reequilibrio económico—, el liderazgo chino merece un enorme reconocimiento por el valor que otorga al pensamiento estratégico.

La cumbre de mayo entre Xi y Trump se perfila como un desajuste histórico entre un estratega con visión a largo plazo y un falso profeta que proclama sus supuestos éxitos. Trump, como siempre, tejerá una historia de mentiras y distorsiones, subrayando el contraste entre El arte de la negociacióny El arte de la guerra. La perspectiva de Sun Tzu insistiría en que «el que tiene muchos factores estratégicos a su favor gana».

Durante dos años consecutivos, Trump ha cometido errores políticos graves e ilegales. Ya me preocupa el 2027. Para entonces, si las encuestas actuales sirven de indicio, la facción MAGA de Trump habrá perdido el control de al menos una de las cámaras del Congreso, y es de esperar que la autocracia al estilo estadounidense esté en declive. Pero un presidente impopular, enfadado y vengativo se estará lamiendo las heridas, decidido a tomar represalias de cara al ciclo electoral de 2028.

Este no es un riesgo que se pueda tomar a la ligera. Dependerá de los nuevos líderes del Congreso enderezar el rumbo de Estados Unidos. Sun Tzu tiene la última palabra sobre esa posibilidad: «El liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, valentía y severidad».

Stephen S. Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es autor de *Unbalanced: The Codependency of America and China * (Yale University Press, 2014) y *Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives * (Yale University Press, 2022).

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