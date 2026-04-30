Concepto de libertad y democracia

Hay que diferenciar el concepto de libertad y de libertinaje, que es el desenfreno en las acciones y en las palabras.

Ambos conceptos parecen semejantes, pero la sinonimia no podría ser más lejana a la realidad. En la obra maestra de literatura española, “El Quijote”, Miguel de Cervantes plasmó el criterio de encontrar el ideal en lo real, basado en el concepto ético de libertad, ya que la diferencia esencial entre la libertad y el libertinaje está marcada por la ética humana.

Cervantes pasó gran parte de su vida preso en la lucha por la libertad de Europa frente al imperio otomano. La sátira idealista de la prosa Cervantina buscó respuesta en el ideal de justicia; esa justicia social que hoy es una necesidad en la búsqueda de libertad. El valor de la democracia está en la forma libre de actuar sin caer en el libertinaje, es decir, un comportamiento ajustado a normas de educación que propicien una convivencia sustentada en el orden. El respeto a las instituciones es precisamente el respeto a la libertad y a la democracia en su esencia.

La democracia se protege con la autoridad de los gobernantes en la ejecución del respeto a las leyes, no festinando lo que tanto sacrificio costó al pueblo en su lucha hacia el sistema democrático de libertad.

Hoy se ha perdido el respeto a un sinnúmero de derechos ganados por el pueblo en el sistema democrático, de ahí que se atenta contra la libertad sustentada en el respeto al sistema de derecho. Nuestro concepto es que combatiendo el libertinaje, preservamos la democracia y la libertad.