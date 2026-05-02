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Decreto 298-26

Abinader designa comisión de veeduría para licitación de la Autopista del Ámbar

La comisión estará integrada por el obispo Jesús Castro Marte, Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González

El presidente Luis Abinader en un acto celebradado este martes en el Palacio Nacional.

El presidente Luis Abinader en un acto celebradado este martes en el Palacio Nacional.José A. Maldonado/LD.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 298-26 mediante el cual designa una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar el proceso de licitación del proyecto “Diseño y Construcción de la Carretera de Conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, conocida como Autopista del Ámbar”.

La comisión estará integrada por el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, junto a Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el desarrollo del proceso de licitación.

El decreto, firmado el 1 de mayo de 2026 en Santo Domingo, establece esta medida con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en un proceso de contratación considerado de alto impacto para la conectividad territorial y el desarrollo económico del país.

De acuerdo con el decreto, este órgano podrá recibir observaciones, denuncias y sugerencias de ciudadanos, proveedores y organizaciones, así como emitir informes de seguimiento con hallazgos que podrán ser incorporados al expediente administrativo del proceso.

Asimismo, se establece que las instituciones involucradas, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar a la comisión el acceso a la información relacionada con el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El documento precisa que la Comisión tendrá carácter estrictamente observador y no intervendrá en las competencias del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación de ofertas.

Además, los miembros deberán suscribir un compromiso ético previo al ejercicio de sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y su deber de confidencialidad.

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