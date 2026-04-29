¿Qué hay de malo en la Ley SAVE América?

El Senado de EE. UU. ha comenzado a debatir la Ley SAVE (Safeguard American Voter Eligibility) America del presidente Donald Trump, que exigiría una prueba de ciudadanía para poder inscribirse en el censo electoral. Hasta ahora, el debate se ha centrado en las implicaciones electorales partidistas del proyecto de ley, pero quizá los estadounidenses deberían plantearse una pregunta más fundamental: ¿cuántos ciudadanos están dispuestos a renunciar a su propio derecho al voto para impedir que un no ciudadano vote?

Aunque la Ley SAVE America propone una prueba adicional de elegibilidad, lo cierto es que todas las pruebas —por muy precisas que sean— cometen errores. Pueden dar falsos positivos y falsos negativos, como bien saben los científicos. Las pruebas médicas pueden indicar una enfermedad cuando no la hay, o no indicar ninguna enfermedad en un paciente enfermo. Una prueba estadística puede llevar a un investigador a aceptar una hipótesis falsa o a rechazar una verdadera. Del mismo modo, un funcionario del Gobierno puede conceder una prestación a un solicitante que no tiene derecho a ella, o denegársela a alguien que sí lo tiene. Un tribunal puede condenar a un inocente o absolver a un culpable.

Una prueba diferente puede reducir la probabilidad de falsos positivos o falsos negativos, pero no puede eliminarlos. Lo que es aún más pernicioso, una nueva prueba no puede reducir ambos a la vez. Solo se pueden conseguir menos falsos positivos a costa de más falsos negativos, y viceversa. Los defensores de la Ley SAVE America afirman que reducirá la probabilidad de un falso positivo: que alguien que no tiene derecho a votar pueda hacerlo. Pero eso significa que aumentará la probabilidad de un falso negativo: que alguien que sí tiene derecho a votar no pueda hacerlo.

Los datos de Kansas sugieren que el coste de esta compensación es elevado. Una ley similar, aprobada en 2013, impidió que 28 residentes de Kansas se inscribieran ilegalmente y que 31 000 lo hicieran legalmente. La proporción de falsos positivos respecto a los falsos negativos fue de aproximadamente uno por cada mil. Esto no debería sorprender: la inscripción y el voto de personas que no son ciudadanas son extremadamente raros, y la gran mayoría de quienes solicitan inscribirse son ciudadanos estadounidenses. Los defensores de las medidas de registro «restrictivas» —procedimientos que dan mayor importancia a evitar los falsos positivos que los falsos negativos— suelen hablar de la necesidad de defender la «integridad» de las elecciones. Permitir que vote incluso una sola persona no elegible, afirman algunos, socavaría fatalmente la «fe» del público en el proceso electoral. Sin embargo, negar a decenas, cientos o miles de votantes que, de otro modo, serían elegibles, el derecho a emitir su voto socavaría sin duda la fe del público en las elecciones, no solo al defraudar a quienes se les ha privado del derecho al voto, sino también al manchar el proceso con la sombra del sesgo.

Además, los privados de derecho de voto de forma errónea —esos 31 000 habitantes de Kansas, por ejemplo— son ciudadanos estadounidenses con el mismo derecho que los demás a elegir a sus líderes. La evaluación de esta disyuntiva debe, por tanto, tener en cuenta la magnitud del daño en ambos lados, tanto de los falsos positivos como de los falsos negativos.

¿Cómo debemos plantearnos esta disyuntiva? Hace medio siglo, muchos estados exigían que las personas superaran pruebas de «alfabetización» para votar. En el sur de Estados Unidos y en algunos otros estados, estas pruebas tenían claramente la intención y el objetivo de negar el voto a los afroamericanos y a otras minorías raciales (hasta que fueron prohibidas por la Ley de Derechos Electorales de 1965).

En los estados que las adoptaron, las pruebas de alfabetización se presentaron como una salvaguarda de la integridad del proceso electoral, al igual que lo son ahora los requisitos de prueba de ciudadanía. Sus defensores argumentaban que eran necesarias para garantizar la competencia mínima de los votantes. Incluso hoy en día, muchos estados retiran el derecho al voto a las personas que un tribunal ha declarado incompetentes para gestionar sus propios asuntos. Pero a pesar de las preocupaciones periódicas de que operadores políticos sin escrúpulos pudieran «sacarle el voto a los residentes de residencias de ancianos», esta prohibición rara vez se supervisa y se hace cumplir. La sociedad estadounidense ha juzgado de facto que el perjuicio de permitir que una persona incompetente vote no justifica el daño de negarle a otra persona el derecho al voto, ya sea mediante la aplicación neutral de la ley o su manipulación.

Por el contrario, Estados Unidos diseña sus criterios jurídicos para minimizar los falsos positivos (condenar a inocentes) y, en consecuencia, tolerar los falsos negativos (absolver a los culpables). El daño que supone para el individuo y la sociedad una condena errónea —la privación de la vida o la libertad de una persona inocente— se considera mayor que el daño de una absolución errónea. Por eso la Constitución de EE. UU. y las leyes del país exigen veredictos unánimes para condenar, prohíben la doble incriminación y permiten apelar las condenas, pero no las absoluciones.

El equilibrio entre los daños a las personas y a las instituciones públicas al impedir que una persona no elegible vote se acerca, obviamente, más a impedir que una persona incompetente vote que a evitar que una persona inocente sea condenada. La Ley SAVE America exige una compensación muy desproporcionada en relación con el daño que pretende remediar. No vale la pena privar a mil ciudadanos de su derecho al voto por impedir que un solo no ciudadano vote.

Es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago.

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