De la cuna al conflicto: cuando los valores fallan la violencia emerge

Vivimos tiempos de avances visibles, pero también de pérdidas silenciosas. Entre ellas, una de las más preocupantes es la erosión de los valores que sostienen la convivencia humana. No es una simple idealización del pasado, sino una realidad que se manifiesta en lo cotidiano: la falta de consideración hacia los demás se ha normalizado, incluyendo el trato hacia los mayores, quienes merecen respeto no solo por su edad, sino por su experiencia y aporte a la sociedad.

Gestos básicos como pedir un favor con cortesía, dar las gracias o mostrar respeto han dejado de ser hábitos comunes. Esta ausencia no es superficial; refleja un cambio profundo en la manera en que nos relacionamos. La honestidad y la responsabilidad han sido desplazadas por una lógica centrada en el beneficio individual, donde la rectitud moral se diluye frente al interés propio.

Esta transformación también impacta las relaciones personales. La fidelidad en las parejas pierde fuerza, mientras la lealtad en el ámbito laboral y social se vuelve frágil. La palabra dada, que antes tenía peso, hoy se relativiza. La falta de compromiso con acuerdos y promesas revela una crisis ética que afecta directamente la confianza, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad.

Al mismo tiempo, la humildad ha cedido terreno frente al orgullo y el egocentrismo. Virtudes como la disciplina, la generosidad y la solidaridad se ven opacadas por una cultura que exalta el “yo” por encima del “nosotros”. Esto tiene consecuencias claras: vínculos más débiles, menor empatía y una creciente dificultad para convivir en armonía.

En el centro de esta problemática se encuentra la crianza doméstica. Es en el hogar donde se siembran —o se descuidan— los valores fundamentales. Cuando estos no se inculcan desde la infancia, el resultado es una sociedad que reproduce carencias éticas profundas. Lo que no se enseña en la cuna, difícilmente se corrige en la adultez. Así, se forma un tejido social debilitado, con escasa capacidad de respeto, autocontrol y responsabilidad afectiva.

Las consecuencias de esta falla estructural son cada vez más evidentes. La sociedad comienza a reflejar niveles preocupantes de violencia, incluyendo la violencia de género y la violencia contra la mujer, dos fenómenos relacionados pero distintos. Ambos encuentran terreno fértil en la ausencia de valores como el respeto, la igualdad, la empatía y el control emocional. Los feminicidios, en particular, representan la expresión más extrema de esta descomposición. No surgen de la nada: son el resultado de patrones aprendidos, tolerados o ignorados desde etapas tempranas de la vida.

Decir que la sociedad está enferma no es una exageración, sino un llamado de atención. Cuando la violencia se convierte en una constante, cuando la vida pierde valor y cuando las relaciones se tornan desechables, estamos ante una crisis profunda que requiere más que diagnósticos: exige acción.

¿Qué podemos hacer? La respuesta comienza en lo más cercano: el hogar. Es imprescindible recuperar la educación en valores desde la infancia, no como discurso, sino como práctica diaria. Padres, madres y cuidadores deben asumir su rol formativo con responsabilidad, enseñando con el ejemplo. Las escuelas, por su parte, deben complementar esta labor con programas que fortalezcan la convivencia, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, es necesario promover una cultura de respeto y responsabilidad en todos los ámbitos: laboral, social y comunitario. Revalorizar la palabra, cumplir los compromisos y actuar con integridad no son actos extraordinarios, sino bases mínimas para reconstruir la confianza colectiva.

Recuperar los valores no es una tarea inmediata, pero es posible. Implica compromiso, coherencia y voluntad. Porque solo corrigiendo lo que se siembra en la raíz podremos cambiar lo que hoy estamos cosechando.