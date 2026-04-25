Pacto por la democracia

Aquel día, todos los estamentos nacionales y las fuerzas políticas del país buscaban el consenso para solucionar la crisis electoral. Era el 10 de mayo de 1994. Desde tempranas horas, el embajador Graham y Agripino comunicaron al presidente Balaguer la no aceptación del “dos y dos”. Peña Gómez fue con Esquea Guerrero a la casa de Balaguer para informarle el rechazo de su partido a la propuesta, pero que le ofrecía un año de gobierno y Balaguer pidió dos; ripostándole Peña que 18 meses. La condición fue que la reforma constitucional se aprobara antes de la toma de posesión. Balaguer les informó que esa misma noche a las 7:00 pm estaba pautado firmar en el Palacio Nacional un acuerdo con el PLD. Ahí se enteraron de la existencia de dos acuerdos paralelos uno con el PLD y otro con el PRD. Ninguno de los dos partidos de oposición conocía lo que había negociado el otro con Balaguer. La modificación constitucional propuesta por el PRD prohibía la reelección, incluía el Consejo Nacional de la Magistratura, la doble nacionalidad y elecciones presidenciales los 16 de noviembre cada 4 años y toma de posesión los 27 de febrero. Balaguer aceptó todo, pero Balaguer, les comunicó que informaría al PLD de este segundo acuerdo. Pena Gómez pidió a Balaguer designar un represente para la redacción de ese acuerdo y señaló a Romero Confesor, su consultor jurídico. Mientras el líder perredeísta designó a Esquea Guerrero y Milton Ray Guevara.

En menos de tres horas, el texto estaba listo. Pero este no incluía la parte del acuerdo con el PLD, porque desconocían lo pactado.

Romero Confesor tenía en sus manos la versión realizada por el PRD, cuando recibió Comisión peledeísta compuesta por Euclides Gutiérrez Félix, Norge Botello, Danilo Medina, Lidio Cadet y Miguel Cocco, quienes estaban trabajando en el acuerdo que se firmaría a las 7:00 pm de ese día.

La propuesta del PLD era diferente a la del PRD, aunque había elementos comunes, en ella se incluía la doble vuelta electoral, si ninguno de los candidatos obtenía más del 50%. Peña, por su parte, había recomendado que de incluirse una segunda vuelta electoral, el porcentaje para ir al balotaje sería de 45%.

Momentos antes de la firma del acuerdo, consensuado el borrador del PLD y PRD, se elaboró un documento final denominado: “Pacto por la Democracia”.

Romero Confesor comunicó a Esquea Guerrero y a Hatuey De Camps, que Guaroa Liranzo había realizado cambios al texto final preaprobado. Lo cual fue comunicado a Peña Gómez de inmediato.

El agotamiento de Peña Gómez era tal, ya que llevaba dos días sin dormir en medio de todos estos acontecimientos, que no quiso discutir más, y aceptó firmar el acuerdo, cuyos efectos fueron devastadores para su candidatura. En las elecciones de 1996, Peña Gómez logró el 45.95% de los votos, pero tuvo que presentarse al balotaje, perdiendo del Frente Patriótico, encabezado por Leonel Fernández con el apoyo del presidente Balaguer.