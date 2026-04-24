La pelea entre Trump y el papa sube de tono

Si el presidente Donald Trump quiere evitar un desastre político para su partido en las elecciones legislativas de noviembre, debería entre otras cosas terminar su pelea pública con el papa León XIV. Las encuestas muestran que el papa va ganando esta disputa con comodidad.

Un sondeo de Reuters/Ipsos, publicado el 21 de abril, reveló que un 60% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del papa León. En comparación, solo un 36% tiene una imagen favorable de Trump.

Otra encuesta de The Economist/YouGov le preguntó a los estadounidenses si están de acuerdo con Trump o con el papa León respecto a la guerra en Irán, y halló que el 48% está del lado de León, mientras que solo el 28% coincide con Trump. El 24% restante dijo no estar seguro.

Más importante aún, entre los votantes independientes el 50% se alineó con el papa León, mientras que solo el 15% lo hizo con Trump.

Trump dijo que el papa León es “débil ante la delincuencia” y “terrible en política exterior” después de que el pontífice hiciera un llamado a poner fin a las guerras en el Medio Oriente. El papa respondió afirmando que no teme al gobierno de Trump y, posteriormente, aclaró que “no es de mi interés” debatir con el presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, la pelea volvió a las primeras planas después de que Trump publicara en su red social una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra como si fuera Jesús curando a un enfermo. Ante la indignación pública, Trump eliminó posteriormente esa publicación y dijo que creía que la imagen lo mostraba como un médico, y no como Jesús. Pero pocos creyeron su excusa.

Es probable que las críticas de Trump al papa sean parte de su estrategia de “inundar la zona” mediática. Trump constantemente busca generar noticias para ponerse en el centro del debate público e intentar influir en la agenda política.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, me dijo que lo más probable es que Trump esté tratando de desviar la atención de otros temas con sus críticas a León.

“Es una distracción”, me dijo Wenski, refiriéndose a los ataques de Trump contra el papa en las redes sociales. “Cuando la gente habla de la bronca entre el papa y el presidente, no está hablando de Irán, ni de (el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey) Epstein, ni de los precios de la gasolina”.

Wenski añadió que “el papa está haciendo lo que los papas han hecho siempre: abogar por la paz y la justicia. Nadie debería sorprenderse por esto, y el presidente tampoco”.

Si Trump continúa arremetiendo contra León, lleva las de perder. A diferencia de lo que pasaba cuando Trump se enfrentaba al papa Francisco a propósito de la inmigración o el cambio climático, al presidente estadounidense le resultará difícil convencer a los católicos conservadores de que el nuevo papa es un “progresista” o un “izquierdista”.

El papa León viste atuendos papales más tradicionales que Francisco, es menos crítico que su predecesor respecto a la misa en latín, y no se mete en controversias sobre la comunidad gay.

Daniel Álvarez, profesor de religión en la Universidad Internacional de Florida, me comentó que el papa León no ha proyectado una imagen de ser “ni de extrema derecha ni de extrema izquierda”.

Asimismo, a diferencia de Francisco, León —el primer pontífice estadounidense— habla inglés como lengua materna, lo cual lo acerca a los católicos de Estados Unidos.

“Trump y sus aliados se harían un favor a sí mismos si pusieran fin a esta disputa, porque el papa está ganando”, concluyó Álvarez.

Trump dice que no está interesado en una reunión con el papa. Sin embargo, apostaría a que cuanto más nos acerquemos a las elecciones de noviembre, más probable será que busque un encuentro —y una foto sonriente— con el papa.

Trump necesita esa foto más que el papa: está viendo su popularidad caer y corre el riesgo de perder el control del Congreso en noviembre.

El papa no tiene ese problema. León puede seguir tranquilo, abogando con calma por la paz y la justicia, mientras observa cómo sus índices de popularidad siguen subiendo.