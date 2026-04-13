La guerra del Medio Oriente ya sacó el 20% del crudo del mercado mundial, el 25% del gas licuado del petróleo, y el 35% de los fertilizantes. Sin fertilizantes en la época de siembra, cerca del 35% de la población mundial, (2,800 millones) enfrentará hambruna. Más guerra agravará esas consecuencias.

Las negociaciones de Islamabad, Pakistán, entre representantes de Washington y Teherán, nada lograron.

Los iraníes enviaron a sus principales diplomáticos, jefes militares, de inteligencia y su gobernador del Banco Central. Los estadounidenses solo enviaron al vicepresidente J.D. Vance, sin experiencia diplomática ni de negociación, si logra un acuerdo, fortalecerá sus aspiraciones políticas, como nada logró, nada tiene. Washington nunca esperó nada de esas “negociaciones”, continúa enviando unos 10 mil soldados al área, mantiene sus planes de guerra, seguirán subiendo el petróleo y sus derivados.

Entramos a la nueva etapa de esta mortífera guerra eterna.