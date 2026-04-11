Los dos: dos y dos

Dos episodios interesantes de la historia política contemporánea fueron las elecciones nacionales de 1990 y 1994. En ambas contiendas, la oposición de la época (PLD y PRD) declaró un “fraude electoral”. En esas dos ocasiones el presidente Joaquín Balaguer, tras entender que había un empate técnico por el escaso margen que le daba la victoria, propuso la fórmula del “2 y 2”.

Esta fórmula suponía que tanto Balaguer como el candidato del principal partido opositor con mayor votación, se distribuirían dos años y dos años del ejercicio del periodo gubernamental, con la intención de que ambos gobernaran por el supuesto empate técnico. Esta fórmula no estaba contemplada en la Constitución de la República, sino se trataba de una ingeniosa estrategia del presidente Balaguer para buscar una salida a las crisis provocadas por las denuncias de fraudes de esos partidos.

Los comicios de 1990 fueron muy polémicos, ya que muchos entendían que los ganó Juan Bosch y el PLD, pero la victoria le fue conferida al Partido Reformista de Balaguer.

En esos días Balaguer ofreció a Bosch su fórmula de dos y dos, la cual fue rechazada por la alta dirección del PLD por considerarla inconstitucional.

El 25 de mayo de 1990, el presidente de la JCE, Froilán Tavárez, declaró a Joaquín Balaguer ganador de los comicios con 669,073 sufragios frente a 647,369 de Bosch. Pero previo a esto, el expresidente Jimmy Carter emitió un documento evaluando el proceso electoral en el que afirmó que, pese a que algunos aspectos de los comicios fueron defectuosos, no encontró evidencia de que esas irregularidades invalidaran el resultado final y el triunfo del candidato reformista.

En las elecciones de 1994, también se denunció un fraude electoral, esta vez por parte del PRD.

Las presiones internacionales obligaron a negociaciones en las que se barajaron varias fórmulas para la solución de la crisis, entre ellas la sugerida por Balaguer del “2 y 2”, consistente en que el presidente gobernaría dos años más, y luego Peña Gómez dos años, por el alegado empate electoral. Esto significaba que los dos candidatos eran ganadores.

Aunque a Peña Gómez le gustó la idea, la cúpula de su partido encabezada por Hugo Tolentino Dipp y Milagros Ortiz Bosch rechazaron de inmediato esta fórmula por inconstitucional y porque entendían que Balaguer los iba a engañar.

Esta crisis obligó a un acuerdo histórico: reducir el período presidencial a dos años, prohibir la reelección y establecer elecciones en 1996 con doble vuelta.

Se había acordado que para ganar las elecciones en primera vuelta se iba a requerir solo el 45% más un voto, pero a la hora de la firma del acuerdo fue aumentado a un 50 % más un voto, lo cual perjudicó a Peña Gómez.

El beneficiario del aumento de este porcentaje fue el PLD, que dos años después ganaba las elecciones del 1996. Peña Gómez no alcanzó el 50% y en la segunda vuelta ganó Leonel Fernández, con el apoyo reformista.