¿Es confiable la ONU para RD?

El pasado viernes las llamadas “Fuerzas Armadas” de Haití emitieron un inusual comunicado en el que llaman a estar, a partir de hoy, en “alerta máxima”. Esto coincidiendo con la llegada a Haití de un contingente militar de África que viene con instrucciones de enfrentar las bandas las criminales que tienen el control efectivo del territorio haitiano.

En este contexto, los dominicanos tenemos muchas razones para dudar de cuál es la intención real de la ONU que ha pedido ayuda al gobierno dominicano para las operaciones militares en Haití.

La ONU sabe perfectamente que las operaciones militares contra las bandas bien armadas y financiadas por el narco, van a ser violentas. Es ilusorio creer esas bandas van a entregarle voluntariamente sus armas y rendirse. Van a pelear, y eso va a multiplicar la presión migratoria ilegal a RD.

No podemos olvidar que en este contexto la ONU ha estado de manera permanente exigiendo y presionando a la República Dominicana para que no ejerza su legítimo derecho de deportar haitianos ilegales, alegando precisamente la situación calamitosa de Haití.

Es claro que si a partir de hoy se empiezan a dar las condiciones de éxodo y oleada, la ONU va a estar contra RD, presionándonos para que acojamos los haitianos como refugiados de conflicto armadas.

La realidad es que la ONU y sus representantes en nuestro país han estado por décadas en un plan de traslado masivo de la población haitiana a territorio dominicano. Son los mismos que, conjuntamente con la clausurada USAID, impulsaron y quisieron imponer la política de frontera abierta y que diéramos nuestras escuelas y hospitales para la migración ilegal haitiana.

Lamentablemente malos dominicanos, traidores de la patria y quintas columnas del poder extranjero han estado maquinando en la sombra ese plan malvado de fusión de hecho con Haití.

República Dominicana debe cerrar su frontera, dejando sólo abiertos los mercados binacionales y no dejar pasar para acá oleadas de haitianos ilegales. Debemos estar claros de que, en el problema haitiano, la ONU no es amiga RD, y sus objetivos estratégicos son contrarios al interés nacional de los dominicanos y atentan contra supervivencia misma de la República Dominicana. Confío en que el presidente Abinader está claro en eso y en que defenderá la Patria. ¡Cuidado con ONU!