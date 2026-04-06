Cómo y por qué una visa de los EE. UU. puede ser revocada

Las visas estadounidenses son evaluadas antes, durante y después de la entrevista. El Departamento de Estado de los EE. UU. puede revocarlas en cualquier momento si el titular deja de cumplir los requisitos.

Una visa puede ser revocada por arresto, condena, uso indebido del tipo de visa, estadía más allá del tiempo autorizado o por razones de seguridad, entre otras.

No siempre se notifica la revocación, pero la Embajada en Santo Domingo suele hacerlo por correo electrónico usando la información de la solicitud. Puede verificar su estatus en línea: https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx.

Si su visa fue revocada, deberá solicitar una nueva y pagar la tarifa correspondiente. Evite llamar a la Embajada estadounidense para consultar este estatus, ya que no se ofrece por teléfono.