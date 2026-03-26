Subsidios y reformulación presupuestaria

Primer Tiro

En el escenario actual, el choque externo neto (efecto del precio del petróleo y los combustibles importados es mayor que el del aumento del precio del oro) es ampliamente negativo, con un impacto de calado profundo en el monto del subsidio al precio interno de los combustibles, y por ende, en el déficit del presupuesto en ejecución. Los subsidios al gasoil regular y premium representan el mayor monto del gasto total en dicho concepto. Si los precios promedios de referencia (Platts de la costa del Golfo de los Estados Unidos) de la última semana del gasoil y la gasolina se mantienen constante, y tomando como base el consumo actual del gasolina regular y premium, y de gasoil regular y optimo, el monto del subsidio se elevaría a estratosférica suma de RD$ 38,834.0 millones, de los cuales el gasoil regular y premium representan RD$ 18,275.0 y RD$ 15,390.0 millones, respectivamente, para un 87.7% del gasto total necesario para mantener los subsidios actuales en términos anuales.

Segundo Tiro

Eliminando completamente los subsidios al gasoil optimo y a la gasolina premium, y sin tomar en cuenta los efectos de la elasticidad en la disminución del consumo de combustibles y en la recaudaciones por impuestos a dichos consumos, ni el efecto que en términos de mayores subsidios tendría la sustitución del consumo de combustibles premium y optimo por combustibles regulares, el impacto en la reducción del gasto total en subsidios ascendería a RD$ 17,324.0 millones anuales, monto que ajustado a tres trimestres (asumiendo que el ajuste se inicia a partir del segundo trimestre) se reduciría a RD$ 12,993.0 millones, una cifra muy cercana al monto total presupuestado para todos los subsidios a los combustibles. La apreciación cambiaria de un 5% que presenta el tipo de cambio actual representaría una reducción con relación al precio sin dicha apreciación, o dicho de otra manera, una gran oportunidad para iniciar el ajuste con un menor precio al que pudiera existir cuando se produzca el rebote y la necesaria corrección cambiaria.

Tercer Tiro

Aunque con la eliminación de los subsidios al gasoil optimo y a la gasolina premium no sea necesario un aumento en la apropiación presupuestaria para el subsidio a los combustibles, tal ajuste requeriría de una mayor asignación a las partidas de los programas de los subsidios sociales, necesaria para compensar por la inflación adicional que representaría el aumento en los costos de transporte y otros efectos inflacionarios indirectos, lo que si debería ser incorporado en el presupuesto reformulado a ser presentado en el mes de julio del año en curso. Si el saldo neto del choque externo se mantiene en terreno negativo, y el desmonte del subsidio a los demás combustibles y a la electricidad se inicia en el segundo semestre, entonces el esfuerzo para aumentar la apropiación presupuestaria para subsidios sociales debería incorporar aumentos significativos a las partidas del bono luz y el bono gas. El financiamiento del aumento de estas apropiaciones de gastos debe provenir de reducciones en las asignaciones de programas de baja prioridad y de instituciones con bajo nivel de desempeño presupuestario, pero a mediano y a largo plazo, solo el aumento en la eficiencia del gasto público primario, y el aumento de las recaudaciones por vía de ampliación de base impositiva y reducción de evasión, son los medios factibles, sostenibles y aceptables.