8 de marzo y la memoria política

Cada 8 de marzo trasciende la conmemoración simbólica para convertirse en un termómetro político de nuestras democracias. En América Latina, donde la retórica de igualdad convive con brechas persistentes de poder, la fecha opera como recordatorio de que la participación política de las mujeres no es una concesión cultural, sino una condición de calidad institucional.

En un contexto reciente marcado por avances intermitentes y señales de estancamiento, la discusión ya no gira en torno a la visibilidad del problema, sino a la profundidad de las transformaciones necesarias. Solo a través de la educación y de una ruptura deliberada con legados culturales que restringen la participación femenina, la política latinoamericana podrá traducir igualdad formal en representación efectiva, con beneficios sociales y económicos de alcance sistémico.

Durante las últimas dos décadas, la región mostró progresos relevantes en marcos normativos orientados a la paridad. Las cuotas de género y las leyes de paridad en candidaturas modificaron la arquitectura electoral y ampliaron el acceso de mujeres a cargos legislativos. Sin embargo, la traducción de estas reglas en poder real ha sido desigual. Persisten techos de cristal en posiciones ejecutivas, barreras informales dentro de partidos y dinámicas de financiamiento que penalizan trayectorias femeninas. El resultado es una representación descriptiva que no siempre deviene representación sustantiva.

Este desfase tiene raíces estructurales. La economía política del poder en América Latina continúa atravesada por redes de patronazgo, capital social masculino y culturas organizacionales que naturalizan la exclusión. La división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres mayores responsabilidades de cuidado no remunerado, restringe su disponibilidad temporal y limita su acumulación de capital político. A ello se suma la violencia política de género, que desalienta la participación y eleva los costos personales de competir.

La dimensión económica del problema es igualmente significativa. Diversos estudios muestran que la subrepresentación femenina distorsiona la asignación de recursos públicos y la priorización de políticas sociales. La evidencia comparada sugiere que una mayor presencia de mujeres en órganos decisorios se correlaciona con mayor inversión en salud, educación y protección social, así como con marcos regulatorios más sensibles a desigualdades territoriales y de ingresos.

En este escenario, algunos países que habían consolidado dinámicas de paridad enfrentan hoy tensiones políticas que amenazan esos avances. Cambios en coaliciones de gobierno, reconfiguraciones ideológicas y discursos que relativizan agendas de igualdad han ralentizado reformas o debilitado mecanismos de cumplimiento. Más que un fenómeno uniforme, la región exhibe heterogeneidad, dado que hay jurisdicciones que profundizan estándares de paridad y otras donde la implementación se diluye en vacíos reglamentarios. La igualdad no puede depender de ciclos políticos.

Frente a este panorama, la educación emerge como vector estratégico. No únicamente la educación formal en acceso y permanencia, sino la formación cívica que redefine expectativas de liderazgo, corresponsabilidad en cuidados y legitimidad de la voz femenina en lo público.

Los sistemas educativos moldean normas sociales y horizontes de aspiración; su capacidad para desmontar estereotipos es una inversión intergeneracional en capital humano y capital democrático. En paralelo, programas de mentoría, redes profesionales y capacitación en liderazgo político reducen asimetrías de información y fortalecen trayectorias competitivas.

La agenda pendiente también demanda coherencia macro-micro. No basta con exhibir indicadores agregados de representación si la experiencia cotidiana reproduce exclusión. Políticas de conciliación laboral, sistemas integrales de cuidados y financiamiento político transparente son piezas de un mismo rompecabezas, porque reducen barreras de entrada y alinean incentivos con objetivos de equidad. En términos de política pública, se trata de internalizar externalidades sociales que históricamente han sido invisibilizadas.

En consecuencia, el 8 de marzo no es un ritual de calendario, sino una evaluación de nuestras democracias. Recordar las reivindicaciones políticas de las mujeres es reconocer que la igualdad efectiva requiere educación transformadora y ruptura cultural sostenida.