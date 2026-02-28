Los 27 de febrero

Todo empezaba muy temprano en su casa. A las 7:00 de la mañana estaba en pie y empezaban, luego del baño matinal, a ponerle toda la indumentaria que utilizaría en ese día. Se vestía con la máxima etiqueta, ya que siempre decía que debía reverenciar la Patria en su más elevada expresión.

El atuendo era el chaqué, que es el traje de la máxima etiqueta que un hombre puede usar. Este traje estaba compuesto por: levita negra, con la parte trasera abierta; pantalones negros sin pinzas; un chaleco de piqué marfil; pajarita de piqué blanco y camisa blanca con puños simples y cerrados por gemelos. Además, los zapatos deben ser negros de cordones y sombrero de copa de seda negra.

Esta vestimenta era sagrada para el presidente Joaquín Balaguer cada 27 de febrero y exigía a sus vicepresidentes, que también fueran vestidos con esta indumentaria. En una ocasión, uno de sus vicepresidentes parece que se le olvidó vestirse con chaqué, pero cuando el presidente se enteró, lo envió a vestirse a su casa con la vestimenta correspondiente, retrasándose la rendición de cuentas por unos 45 minutos. El presidente Balaguer fue el único jefe de Estado dominicano, luego de la transición a la democracia, que utilizó esta vestimenta.

Pero esto no era lo que ocurría con los demás funcionarios, muchos de los cuales no respetaban las normas mínimas protocolares y se aparecían al salón de la Asamblea Nacional con la vestimenta mas inadecuada que tuvieran.

A ese acto de rendición de cuentas del jefe del Estado se invita en traje negro y los funcionarios se esmeraban en llegar con trajes de cualquier color, incluso blancos.

Un famoso secretario de Obras Publicas en ese entonces, se apareció con un traje blanco y una flor roja en la solapa. Cuando él se acercó a saludarlo, ya Balaguer estaba al tanto de la vestimenta y le dijo: “usted creía que venía a un bautizo. Esto es un acto solemne”. Pocas horas después, al mediodía, salía el decreto destituyéndole.

Pero también a las damas asistentes le rige lo del traje negro, pero se aparecían desde en mini faldas hasta trajes largos, con colores llamativos. No había forma de que se respetaran las normas protocolares. Una famosa ex reina de belleza llegó a aparecerse con unos pantalones “leggins”. Las damas nunca deben usar pantalones en esa ceremonia. Una situación que se presentó fue con un presidente de la Cámara de Diputados, quien llegó a la ceremonia con un traje gris claro y don Paris Goico casi se cae por las escaleras voceándole al legislador que se devolviera, porque no podía subir así a la mesa de honor. El legislador no le hizo caso y quedó grabado para la historia desentonando en esa solemne ocasión.

En estos días he visto una acertada publicación del Senado recordándole a los invitados a la rendición de cuentas el código de vestimenta con imágenes ilustrativas, para que no se repitan estos gazapos.