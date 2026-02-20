Resplandecer

“Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas”, Juan 3:19.

Jesús es la luz que brilla y sacar de las tinieblas a quienes andan en oscuridad. Él vino a salvar, no a condenar. Y el que cree será iluminado.

Los incrédulos son los condenados. Aquellos que desprecian la luz.

En un mundo de densas tinieblas, es grato saber que Cristo es la luz, y quienes le siguen no caminarán en oscuridad. Podrán ser, además, luminarias en la tierra.