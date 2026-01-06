El petróleo de Venezuela: Respaldo para el dólar bajo la Doctrina Monroe

Durante la época De Gaulle, en los años 60, Francia les pidió a Estados Unidos que cambiara sus dólares por oro no fue un capricho. Fue un acto político calculado, casi pedagógico, para denunciar lo que París consideraba una distorsión peligrosa del sistema monetario internacional. Los franceses estudiaron el sistema de Bretton Woods que, les permitía a EE. UU., financiar sus déficits, simplemente emitiendo dólares, porque el resto del mundo los aceptaba como reservas internacionales.

Con este privilegio, De Gaulle y su asesor Jacques Rueff veían que EE. UU. acumulaba crecientes déficits externos. Consideraron que, si todos los países decidían convertir sus dólares en oro al mismo tiempo, las reservas estadounidenses no alcanzarían. Francia concluyó que el sistema era insostenible y que terminaría rompiéndose —como efectivamente como ha estado ocurriendo..

De Gaulle afirmó que solo el oro —“valor fiduciario inalterable”— podía servir como referencia internacional, porque no dependía de la política de ningún país. A partir del la década de los 70s, El FMI y el Banco Mundial reforzaron a los países de América Latina a ejecutar el sistema de Bretton Woods (1944–1971). Estaban obligados a mantener sus reservas internacionales principalmente en dólares. La consecuencia de obedecer con ese mandato, EE. UU. acumuló más del 70% del oro mundial, dejando a los demás países sin alternativa.

Estados Unidos descubre que su poder monetario tiene límites. En 1971, Richard Nixon suspende la convertibilidad del dólar en oro. El “Nixon Shock”— marca el inicio formal de la decadencia: el dólar deja de ser “tan bueno como el oro” y pasa a ser “tan bueno como la confianza”. Las devoluciones del dólar por oro, provocó el disparo de la inflación; por lo que, el mundo empezó a cuestionar la estabilidad del dólar.

En una jugada maestra, los EUA, llegaron a un acuerdo con Arabia Saudita y la OPET, para que las ventas de sus petróleos, deberán ser pagada con dólares, a cambio, los norteamericanos facilitarían seguridad abriendo bases militares en zona equidistantes de los saudíes. Este acuerdo, salvaría al dólar, pero también lo hace dependiente de la geopolítica energética. Desde entonces, el “petrodólar”. Fue una moda a partir de la década de los 80s.

La decadencia del dólar no empieza hoy, ni con China, ni con los BRICS. Empezó hace más de medio siglo, cuando Estados Unidos descubre que su poder monetario tiene límites. Fue cuando el mundo descubrió que había emitido más dólares de los que podía respaldar con oro. No había suficiente oro para respaldar todos los dólares circulando en el planeta; ese desorden monetario y la desconfianza en su moneda, ha provocado inflación y déficit presupuestaria.

La pérdida de confianza y la devaluación del dólar, depende de la geopolítica, depende también de la fuerza, de las alianzas, de las sanciones y del control de recursos estratégicos. Para recuperar su hegemonía, las potencias actúan como imperios porque sienten que el tiempo se acelera. De ahí que, las invasiones de Rusia a Ucrania; Estados Unidos a Venezuela. Ambos imperios buscan administrar esos países con fideicomiso, para explotar en sus beneficios, sus riquezas naturales.

Para Rusia, no se trata solo de fronteras: es una disputa por gasoductos, puertos, rutas comerciales y la capacidad de proyectar poder sobre Eurasia. Para EUA, la Doctrina Monroe —que alguna vez justificó intervenciones en el Caribe y Centroamérica— reaparece bajo nuevas formas: sanciones financieras, presiones diplomáticas, reordenamiento energético y vigilancia sobre los minerales estratégicos que alimentan la economía y revivir el poder del dólar.

En un mundo donde el dólar enfrenta desafíos estructurales, el control de recursos críticos se convierte en un mecanismo de supervivencia monetaria. El petróleo, el litio, el gas y las tierras raras ya no son solo materias primas: son instrumentos de poder financiero.