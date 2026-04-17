Banreservas pone a disposición de productores de arroz RD$12,000 millones para cosecha 2026-2027

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, anunció este jueves que la institución financiera dispuso RD$12,000 millones para el financiamiento del Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027, a una tasa de interés preferencial de un 7%.

Aguilera explicó que las condiciones especiales del financiamiento permitirán el abastecimiento de la población a precios asequibles, además de beneficiar a miles de productores y molineros de todo el país.

Agregó que esas facilidades también constituyen un respaldo necesario para el sector agrícola nacional y dinamizan la económica del país, así como el abastecimiento del cereal tan demandado en los hogares dominicanos.

“Esta tasa, no solo preferencial sino inmejorable, reafirma el programa como una herramienta eficaz para asegurar la estabilidad de precios, garantizar el flujo de caja y la rentabilidad del sector”, dijo Aguilera.

Aguilera precisó que este sector tiene un impacto fundamental en la dinámica económica del país, con aportes que representan más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria nacional.

“Es el cultivo que más agrega al producto interno bruto agrícola, y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos en todo el país, convirtiéndose en una de las principales fuentes de trabajo en las zonas rurales”, indicó el ejecutivo bancario.

El presidente ejecutivo de Banreservas resaltó que, en una historia de compromiso con esta importante actividad económica, la institución financiera ha destinado más de RD$90,000 millones al Programa de Pignoración de Arroz, con desembolsos que ya alcanzan los RD$83,000 millones.

Este respaldo -añadió- evidencia el liderazgo como el banco que aporta más financiamiento al sector, con una participación del 77% del total de la cartera de todo el sistema financiero nacional, brindando una vía para la sostenibilidad, la expansión y la modernización del agro, y a la vez un puente hacia el bienestar de todos los dominicanos.

Al respecto, el ministro de Agricultura, ingeniero Francisco Espaillat, destacó que “este programa ha unificado y fortalecido el sector arrocero desde sus inicios, a tal punto que le ha permitido crecimiento y desarrollo estable y constante. Ha sido clave la participación de los bancos comerciales, destacándose el apoyo constante y preciso del Banco de Reservas de la República Dominicana para garantizar su desarrollo y crecimiento”.

Mientras que Fausto Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), dijo que el Programa de Pignoración de Arroz es un pilar fundamental para ese sector, porque representa una importante fuente de liquidez, que les permite disponer de dinero a tiempo, lo que obliga a los distintos actores a trabajar juntos para mitigar el riesgo y garantizar la seguridad alimentaria a la población.

En la actividad también habló Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz); quien resaltó la importancia del Programa de Pignoración de arroz para garantizar la producción y estabilizar los precios del cereal en el mercado.

Al acto protocolar asistieron la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez; el senador Ramón Genao; funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrícola, molineros y productores de las diferentes zonas productivas del país, así como ejecutivos de Banreservas.