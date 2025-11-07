Congreso Nacional Elector

Dr. Manuel Tavárez Justo de la Fuerza del Pueblo

El Congreso Elector Manuel Tavárez Aurelio Justo, conjuntamente con el primer Congreso Ordinario Dr. Franklin Almeyda, de la Fuerza del Pueblo, fue autorizado para su funcionamiento en los días 28 de junio y 23 de julio del año 2024, por la Dirección Central, como máxima autoridad del Partido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto, de conformidad con lo estipulado en la Ley 13-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y los Estatutos del Partido.

El objetivo de este congreso fue elegir a todas las autoridades que regirá el funcionamiento Partido durante cuatro años.

El Congreso inicio su trabajo el día 2 de marzo del año 2025 en una asamblea plenaria presidida por su presidente Dr. Leonel Fernández, el vicepresidente Dr. Radhamés Jiménez Peña, el secretario General doctor Antonio Florián y el presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Dr. Henry Merán, miembros de la Dirección Política, con la presencia de los representantes de la Junta Central Electoral; así como la presencia de un abogado notario. Esta Asamblea General se celebró para la elección de la nueva Dirección Central, el presidente y vicepresidente, el secretario general y la nueva Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23 y la Ley 13-18.

El presidente de la CNE, Henry Merán, dio inicio a los trabajos del Congreso, haciendo una llamado a todos los compañeros y compañeras, a participar en las actividades del mismo, cumplir con los Estatutos y los reglamentos, para llevar adelante la realización del proceso de elección consignado, señalando que será un congreso en el cual deberán involucrarse todos los organismos del partido, mediante un proceso de asambleas en todo el territorio nacional y la seccionales del exterior. Pidió al mismo tiempo, que todos los compañeros que tengan aspiraciones a ser parte de los organismos superiores de la organización, procedan conforme lo establecen los Estatutos, reglamentos y normas elaboradas.

A continuación tomo la palabra el presidente del partido Dr. Leonel Fernández, el cual manifestó su profunda satisfacción, por la apertura de los trabajos del Congreso Dr. Manuel Tavárez Justo; así como el papel de la CNE y exhortar en llevar adelante las tareas puestas en sus manos. El presidente se refirió además, a la penosa situación por la que atraviesa el país, en medio de una realidad económica y social, que golpea cada vez más a las mayorías nacionales.

La CNE convocó el día 3 de agosto a la primera jornada de votación, basado en el reglamento del Congreso. A dicha jornada fueron convocados con derecho al voto 75,746 presidentes de organizaciones de base y miembros de la Dirección Central del Partido. Un total de 1,483 aspirantes se inscribieron para optar por la plaza de la Dirección Central, resultando electos 610 compañeros a nivel territorial y nacional, y a los miembros que califican para la reserva especial, con lo cual se ascendió a 2,043 miembros que fueron juramentados por el presidente del Partido el día 6 de septiembre del presente año. La CNE procedió a convocar la segunda ronda de votación para elegir la nueva Dirección Política, el presidente, el vicepresidente, el secretario general del partido el día 14 de septiembre del presente año. Se aperturó el proceso de inscripción de aspirantes a la nueva Dirección Política, para lo cual participaron 193 aspirantes, la cual se efectuó con 89.8% de la membresía.

La celebración de estos dos congresos se realizó mediante un proceso democrático y participativo de todos los miembros, quienes en todo momento se integraron a los trabajos con entusiasmo, disciplina, y cumplimiento de los reglamentos. Con estos dos procesos el partido la Fuerza del Pueblo queda consolidado y fortalecido, lo que le permitirá el inicio de una nueva etapa con actividades orientadas a la toma del poder en el 2028, para enfrentar la situación que en estos momentos sufre la sociedad dominicana y el diseño de estrategias para sus posibles soluciones, bajo la orientación de nuestro líder el Dr. Leonel Fernández quien por sus amplios conocimientos de la realidad nacional e internacional, y de su experiencia, podrá conducir al país por una etapa de progreso y bienestar de todos los dominicanos.