Escuché esta semana la comparecencia de Andy Dahuajre en el Zol de la Mañana. Planteó allí la necesidad de que nuestros políticos comiencen YA a pensar en un verdadero proyecto NACIÓN. Expuso que ha sido testigo de encuentros donde algunos líderes políticos rehusaron seguir obras importantes porque habían sido iniciadas por otros. Puso como ejemplo el Metro de Santo Domingo.

Cuando él sugería continuarlo le decían que “esa es una obra de Leonel”. Una postura penosa y egoísta. Las obras que inicia un gobierno no son del presidente de turno, son del país. Esa pobre visión evidencia porqué males ancestrales no han avanzado hacia una solución o mejoría. Si el plan de construcción de presas y parques nacionales, iniciado por Balaguer hubiese sido continuado, hoy nuestras reservas de agua y bosques fuese más sólida y eficiente. Por igual, si el metro y las galerías para el desagüe de la capital, iniciados por Leonel hubiesen continuado, la crisis del tránsito y las inundaciones no fuesen lo caótico que son hoy día. Cito solo 4 ejemplos. Eso evidencia qué nuestros políticos deben pensar más en la nación que en su ego.

Miremos a Nueva York. La primera línea subterránea de su metro se inició en octubre de 1904. Se imaginan qué hubiese pasado si todos los sucesores de George McClellan Jr. no hubiesen seguido esa obra? Valorando las palabras de Andy me pregunto: será por la mentalidad de nuestros políticos y la falta de un proyecto nación que la presa Monte Grande, iniciada por Leonel en el 2009 no ha sido terminado ya? Andy tiene razón, UN PROYECTO DE NACIÓN seguido por todos es lo que necesita el país. Los políticos tienen que entenderlo y asumirlo.