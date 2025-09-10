Inconstitucionalidad de la ley

En 2013, el Constitucional anuló una resolución emitida por la Procuraduría sobre el otorgamiento de la fuerza pública, y exhortó al Congreso Nacional a que legisle para que establezca, mediante ley, el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad que le confiere la Carta Magna de la ejecución de las sentencias, a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales y los títulos ejecutorios. Luego, en el 2019, el Congreso aprobó la ley 396-19 para regular esa materia. Ahora, mediante sentencia del 4 de septiembre, el TC declaró esa ley inconstitucional, por dos razones: Vicios formales, porque la ley que regula los procedimientos de ejecución de sentencias es orgánica y fue aprobada como ordinaria, y, por violación del precedente fijado en 2013, que estableció que la facultad de ejecutar las decisiones judiciales corresponde al Poder Judicial y en la ley se le asignó al Ministerio Público.