Listin Diario
Opinión

Jurisprudencia Constitucional

Inconstitucionalidad de la ley

Avatar del Wanda Méndez
Wanda Méndez

En 2013, el Constitucional anuló una resolución emitida por la Procuraduría sobre el otorgamiento de la fuerza pública, y exhortó al Congreso Nacional a que legisle para que establezca, mediante ley, el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad que le confiere la Carta Magna de la ejecución de las sentencias, a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales y los títulos ejecutorios. Luego, en el 2019, el Congreso aprobó la ley 396-19 para regular esa materia. Ahora, mediante sentencia del 4 de septiembre, el TC declaró esa ley inconstitucional, por dos razones: Vicios formales, porque la ley que regula los procedimientos de ejecución de sentencias es orgánica y fue aprobada como ordinaria, y, por violación del precedente fijado en 2013, que estableció que la facultad de ejecutar las decisiones judiciales corresponde al Poder Judicial y en la ley se le asignó al Ministerio Público. 

