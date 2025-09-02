Eliminar las exenciones a los pedidos por Courier

No porque Estados Unidos lo eliminó recientemente, sino porque eso está teniendo un efecto perverso en el comercio, la industria local y las finanzas del Gobierno. No nos referimos a las exenciones aduanales los fines de año a los dominicanos que vienen a pasar la navidad en su país y traen regalos para su familia. Nos referimos a los miles de pedidos hechos a través de los Courier vía internet con valor por debajo de US$200 sin pagar impuestos. Si el valor del pedido es de US$201 pagaría aranceles de aduana (0% a 20%), ITBIS 18% e Impuesto selectivo al consumo (para tabaco, alcohol, perfumería, lujos, etcétera.), que puede ser de 10% a más del 100%.Pero sucede que una persona puede pasarse el día haciendo 10 pedidos por Courier que no pasen de US$200. Los pobres no piden por Courier. Los pobres compran sus bienes aquí y pagan sus impuestos o no lo pagan si compran en un negocio informal o en la zona de Villa Consuelo, mejor conocida como Villa Com o Villacom. En ese lugar abundan los negocios informales y encuentras de todo, incluyendo bienes que los mismos comerciantes compran por internet sin pagar impuestos. La clase media es la que más poder tiene en las decisiones gubernamentales. Recordemos la reforma fiscal aprobada en 2012, cuando se estableció una escala para las placas que estaba en función del valor del vehículo. Era un impuesto progresivo porque afectaba a la clase media y alta y no a la clase pobre o media baja. Pero vino la presión de los importadores y propietarios de carros de lujo y la ley nunca se aplicó. No entiendo por qué el actual gobierno no retoma esa ley aprobada y la aplica a fin de obtener algo más de ingreso, que mucha falta le hace. El sector comercial tiene años reclamando la eliminación de las compras por internet exenta de impuestos. A partir del 29 de agosto de 2025, Trump puso fin a la exención de minimis, vigente por años, que eximía de aranceles a envíos internacionales por debajo de US$800. Para el 2024, por estas exenciones, el fisco estadounidense dejó de recibir alrededor de US$30,000 millones. Eso es mucho dinero hasta para un país rico.

