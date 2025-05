El bulo de la prediabetes

Apreciado y amable lector, se entiende como bulo a la falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad, con un plan específico.

La publicación Science Magazine, de fecha 7 marzo 2019, indica que "La prediabetes podría ser ventajosa para la industria farmacéutica, pero, ¿es buena medicina?, lo mínimo que se puede decir es que, en realidad, es un problema de salud cuestionable".

En 2004 y 2010, la Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus siglas en inglés), amplió el rango de niveles de azúcar en la sangre que considera signo de Prediabetes, convirtiendo inmediatamente a decenas de millones de residentes de EE.UU. en pacientes potenciales.

Eso se agravó cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se unieron a la ADA, y presentaron esa condición como un primer paso hacia la diabetes franca. Solo con ese "dato" se originó una especie de histeria colectiva a nivel mundial, que ocasiona que personas que suelen ser muy sensatas, desarrollen una especie de angustia relacionada con ese tema.

Y así, por ejemplo, el pastor de quien escribe estas líneas, casi siempre que le recomendaba una fruta, o alimento sumamente beneficioso y agradable, me responde: “He dejado de comer todas esas cosas que tanto me agradaban, debido a que mi hija es diabetóloga, y me "diagnosticó" como "prediabético", y me tiene prohibido comer todas esas cosas. Lógicamente ya no le recomiendo comer nada. Y el colmo fue que una distinguida endocrinóloga, muy reconocida, a quien también sugerí que comiese uvas negras, porque son muy beneficiosas para el tema que estábamos tratando, me respondió: “Doc, no puedo comer uvas negras, porque las comí usando el glucómetro, y la glucosa me subió muchísimo”. Quien esto escribe, en esta ocasión, por las razones obvias de tratarse de su pastor y colega, no apelará el cinismo fino que tanto disfruta usar en todos sus artículos.

La revista Science Magazine asegura que la prediabetes, por sí sola, causa poco o ningún daño, y menos del 2% de los que según el rango de ADA son prediabéticos, pasan a ser diabéticos. La famosa expresión: "Sigan la ruta del dinero" se le atribuye al famoso personaje "Garganta profunda" -Mark Felt, quien fue la persona que guio a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein a descubrir lo que ha pasado a la historia con el nombre del escándalo de Watergate, que llevó al presidente norteamericano Richard Nixon a renunciar el 8 de agosto de 1974. Nos Referimos a lo anterior, debido a que los de la revista citada, en lo que ellos denominaron rastreando el dinero, aseguran que los miembros del ADA y algunos de sus asesores médicos que han defendido el tratamiento farmacológico para la prediabetes, reciben un amplio y jugoso apoyo financiero de las compañías farmacéuticas.

Una de las personas que tuvo una participación activa y destacada en el "diseño" de este bulo de la prediabetes es el doctor Richard Kahn, quien cuenta que en 2001, el jefe de relaciones públicas de la American Diabetes Association -ADA-, se le acercó planteándole que deseaba su ayuda para lo que consideraba un problema molestoso, consistente en que la ADA necesitaba una frase que fuese convincente para lograr persuadir a los médicos y al público, para que se tomaran con mucha seriedad una leve elevación de la glucosa en sangre, y que esta pudiese indicar un mayor riesgo de llegar a padecer Diabetes tipo 2. Entonces Kahn invitó a media docena de los que eran considerados líderes en Diabetes, para que intercambiaran ideas. De esta reunión, en una cafetería de los institutos nacionales de la salud en Bethesda, Maryland, surgió el término Prediabetes. Y a partir de ahí consiguieron que fuese consagrado en los estándares de atención del grupo de Arlington, Virginia, que muchos consideran como la Biblia de la Diabetes.

Luego con una formidable labor de Marketing, la ADA y los centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), en Atlanta, declararon la guerra contra la prediabetes, encabezados por la jefa de prevención de la Diabetes de los CDC, Ann Albright, quien fue miembro de la junta de ADA, entre 2005 y 2009. Ambos grupos etiquetaron la prediabetes como el primer paso hacia la Diabetes y advertían que ignorarla podría tener como consecuencia, padecer de ceguera, terminar con amputaciones, tener trastornos cardiovasculares y otras "diabluras".

De esa decisión, lo más "civilizado" que podemos decir es que fue una conducta patológica, generadora de ansiedad y éticamente cuestionable, esto último porque podría provocar muertes físicas por infartos fulminantes, debido al estrés ocasionado por la tensión expectante de creer que podrían desarrollar diabetes, lo cual, como ya se ha demostrado, ocurre apenas en el 2 % de los casos. Y también suele producirse una muerte afectiva, porque al igual que Josef K. el personaje central del libro “El Proceso de Kafka”, se sienten "apresados", o sea, “impedidos" mentalmente de disfrutar de muchísimos frutos y alimentos beneficiosos, suculentos y sumamente agradables. Y lo que no saben es que esa limitación infundada los lleva a volverse irritables, y casi como si fueran “muertos vivientes”.

Amable lector, se ha preguntado usted alguna vez ¿por qué existen poquísimos casos de diabetes entre los agricultores y los trabajadores de la construcción?

El autor de este artículo no puede asegurar con certeza que la decisión de Kahn de abandonar la ADA, en 2009, fue ocasionada por tener sentimientos de culpa, pero lo hizo. Y en la actualidad trabaja en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.

Lo que sí sabemos es que la avalancha de gastos cuestionables en medicamentos y otros asuntos innecesarios, relacionados con la prediabetes, no tan solo le llevaron a renunciar, sino que ahora proclama a los cuatro vientos que lamenta el día en que ayudó a promover el término ‘prediabetes’, calificándolo como el gran error de su vida.

La publicación citada también plantea que en la actualidad ha aumentado de manera alarmante el número de pacientes potenciales con prediabetes, lo cual eleva más y más las riquezas de las poderosas industrias farmacéuticas, debido a que estos son medicados con los fármacos ya existentes, y como el negocio es tan lucrativo, están desarrollando otros que también serán costosos.

Los investigadores escépticos de la definición de la ADA -prediabetes-, en 2018 realizaron una revisión comprehensiva, realizada por la biblioteca Cochrane en Londres, que incluyó 103 estudios, y eso mostró que la mayoría de personas calificadas como prediabéticas nunca avanzan hacia la diabetes en ninguno de los casos estudiados. Los autores de Cochrane concluyen que "Los médicos deben tener cuidado al tratar la prediabetes, porque no se sabe sí aportará más beneficios que daños".

Veamos ahora otra fuente: Los investigadores de la UCL -University College of London- y la prestigiosa clínica Mayo de Minnesota, afirman que etiquetar a las personas con niveles moderadamente altos de glucosa en la sangre como prediabéticos es una medida drásticamente prematura y que conlleva enormes costos financieros y sociales. Eso está en su publicación del 16 de julio 2014. En UCL.AC.UK/ NEWS 2014, el profesor emérito de medicina del UCL, John S. Yudkin, la cual afirma que "La prediabetes es una categoría artificial con una relevancia clínica prácticamente nula". Y agrega: "No se ha demostrado ningún beneficio al administrar medicamentos para el tratamiento de la prediabetes, sobre todo porque muchas de ellas no la desarrollan de ningún modo". Y hace críticas al uso de Metformina a los denominados como prediabéticos. Es categórico afirmando: "La ADA recomienda tratar la prediabetes con Metformina, pero la mayoría de las personas no obtendrán ningún beneficio". Y agrega: "Los principales beneficiarios del uso de Metformina y otros fármacos nuevos y muy costosos, serían los fabricantes de fármacos".

Una dieta saludable y la actividad física siguen siendo las mejores maneras de prevenir y combatir la diabetes, afirma el coautor de esta publicación, Víctor Montori, profesor de medicina de la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, EE.UU. Y finaliza con lo siguiente: "Necesitamos seguir esforzándonos por mejorar la salud general de la población, mediante medidas que involucren políticas públicas, en lugar de etiquetar a grandes subsectores de la población, como enfermos".

Conclusión: La Biblia dice en Eclesiastés 5:20 “Que la persona que es amada por Yahvé, no se preocupará por los años que vivirá, ni por la edad que tiene, debido a que Yahvé le llenará de alegría el corazón”.

Así que, coma las cosas que le agradan, sin temores neuróticos. Cante y baile como lo hacía el Rey David. Haga ejercicios físicos, no mecánicos, y ya verá que sus defensas biológicas y afectivas se mantendrán elevadas. Y en especial, no será una persona aburrida como el pitufo gruñón.

El autor es psiquiatra y general (R) del Ejército