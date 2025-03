¡Alerta! por Monte Grande

El miércoles 5 de marzo, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, visitó el Centro Poblado de Monte Grande. Fue hasta allí atendiendo una queja que, por cuatro meses, mantuvieron los productores de la zona. Allí, Paliza prometió escuchar y atender sus exigencias que son: tierra para producir sus alimentos y sostener a su familia, terminación de la clínica, el parque, la iglesia, la cancha deportiva y las calles. Se llenaron de esperanza. Pasados 12 días, nada ha cambiado entre los campesinos del entorno de Monte Grande. Uno de los reclamos fundamentales es que se complete el proyecto con la construcción de los canales que llevarían el agua almacenada hasta las tierras improductivas. Que se instalen los aditamentos para llevar agua al acueducto regional ASURO y para la generación de energía. Para esto hace falta una licitación que el presidente Luis Abinader prometió se llevaría a cabo INMEDIATAMENTE después de la inauguración del vaso de la presa. Esa inauguración fue el 24 de enero del 2024, pero un año y tres meses después, aun no se ha convocado dicha licitación.

La preocupación de los campesinos de Monte Grande por el cumulo de agua en el embalse, ahora se ha extendido a toda la región. Esto se debe a que el ex senador de Bahoruco, Luis José González Sánchez, lanzó un SOS. Dice él que como al embalse solo le está entrando agua y no hay canales para sacarla, la obra está presentando CINCO FISURAS que deben alarmar al gobierno. Dice que ha tratado de llevar su queja a los funcionarios responsables, pero ninguno toma el teléfono. No sé qué estudios realizó González Sánchez para su aseveración, pero es mejor prevenir que lamentar. El ALERTA de González Sánchez tiene que escucharse. El embalse ya tiene una reserva de unos 365 millones de metros cúbicos de agua. Ahora resulta que el agua se está filtrando. La visita de Paliza fue positiva, pero NO BASTA. Faltan hechos. Monte Grande, concebido como UN TODO, no se limita al vaso de reserva del agua “inaugurado”. Además del centro poblado y todas las obras que este requiere, faltan esos canales que deben llevar agua a más de 700 mil tareas improductivas.