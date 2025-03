Reformas, expectativas y déficits

Primer Tiro

La ejecución de los planes de inversión de las empresas privadas, la decisión de ahorrantes e inversionistas de mantener sus activos denominados en moneda nacional dentro del país, y el riesgo de refinanciamiento del componente de la deuda pública colocada en el mercado doméstico, dependen, todas y cada una, de las expectativas de los actores económicos sobre el futuro comportamiento de la economía, de la inflación, del tipo de cambio y de la tasa de interés. En el plano doméstico, las expectativas dependen de la percepción de la capacidad de la política económica de mantener la estabilidad macroeconómica, lo cual tiene como condición necesaria mantener un déficit y una deuda pública consolidada creciendo a un ritmo menor que el que crece la economía, lo cual a su vez depende de la credibilidad de los programas y reformas para aumentar los ingresos a un ritmo mayor que el crecimiento del gasto público, lo cual se puede conseguir a través de reformas administrativas, que son aquellas que no requieren de la aprobación de nuevas normas legales o de modificaciones de las actuales.

Segundo Tiro

Son tres los déficits estructurales. El primero es el del Sector Público no Financiero (SPNF), el que en el año recién concluido ascendió, según cifras oficiales, a RD$ 217,754.6 millones, equivalente a un 2.92% del PIB. El segundo es el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), el cual tiene dos componentes: 1) perdidas por energía comprada y no facturada ni cobrada, el que en base a los datos a septiembre podrían estimarse en la frontera de US$ 950 millones; y 2) perdidas por facturación y cobro a precio por debajo del necesario para recuperar todos los costos, estimadas oficialmente en RD$ 50,820.1 millones. La suma de ambos componentes arroja que el monto de este déficit es equivalente a 1.46% del PIB. El tercero y último de los déficits es el cuasi fiscal del Banco Central, el cual ascendió a RD$ 33,742.8 millones en el 2024, equivalente a un 0.45% del PIB. Ejecutar reformas que generen expectativas de reducción de un déficit consolidado, real y verdadero, de 4.83% del PIB, o de que el mismo será sostenible, he ahí el problema.

Tercer Tiro

Expectativas sostenibles requieren reformas creíbles. El desafío es doble, pues la política fiscal debe convencer a los mercados de su capacidad para colocar el déficit y la carga de los intereses de la deuda pública en trayectoria descendente, y la política monetaria debe mostrar las fortalezas necesarias para controlar la inflación y mantener un tipo de cambio competitivo, lo cual requiere de una combinación optima de cuatro reformas básicas: 1) aumento de la eficacia y eficiencia del gasto público mediante la profundización de las fusiones y unificaciones de programas presupuestarios, 2) una reducción de las perdidas por distribución de electricidad hasta un 10% y acercamiento de la tarifa eléctrica a los costos marginales totales. 3) reducción de la evasión y elusión fiscal mediante la introducción de una renta mínima imponible, reducción de la informalidad y del incumplimiento tributario, 4) la unificación del manejo de la deuda pública consolidada mediante una estrategia de reducción del costo y el riesgo de su refinanciamiento. No hay que modificar el código tributario ni ninguna otra ley, sino iniciar creando expectativas de reformas orientadas a crear expectativas de estabilidad.