El lunes pasado tuve muchísimos contratiempos para llegar al trabajo por temas de tránsito (que novedad), pero en esta ocasión con un peso diferente: Un accidente en el puente Francisco del Rosario Sánchez (o de la 17) que terminó con al menos un fallecido.

Al inicio no entendía el porqué del gran congestionamiento, ya que a pesar de que vivimos en ciudad tapón, por la vía que me trasladaba no suelen ocurrir ese tipo de atascos, aunque estaba perdiendo tiempo importante de mi mañana me concentré en escuchar música y buscar una ruta alterna. Tampoco funcionó.

A este punto ya tenía conocimiento del accidente, del fallecido y que era asunto de un gran rato, me decidí por devolverme a mi casa y tomar mi vieja confiable: Metro y teleférico. Mientras me devolvía y retomaba el camino solo pensaba que yo sí.

Yo sí tenía la oportunidad de devolverme a mi casa para tomar otro camino y llegar a mi trabajo, sería tarde, pero yo sí llegaría ese día, a diferencia de quien lamentablemente ese lunes falleció. Quizás en casa lo estaban esperando o el ansiaba por llegar, pero no tuvo la oportunidad.

Yo sí tomaría el desayuno y lograría cumplir con mis asignaciones laborales y un sinnúmero de cosas que sí, que redujeron los no a solo llegar tarde y comparándolo con los valiosos sí, no me queje y opté por agradecer y no molestarme.

A lo que quiero llegar con todo esto es que en ocasiones no agradecemos por lo que sí y nos preocupamos más por lo que no se da, que si lo ponemos en la balanza esta y otras cosas frente a los demás parecieran privilegios y Dios nos juzga.

Señores, miren a su alrededor encuéntrense sanos y teniendo capacidad para muchas cosas y agradezcan, un corazón agradecido encuentra más recompensa que uno inconforme.