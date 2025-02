En PRM Collado avanza callado

Los dos partidos de oposición están embarcados en proyectos de reestructuración como antesala de la lucha por alcanzar el poder, pero en el partido de gobierno ocurre igual que en sus inicios que le dieron más importancia a la candidatura electoral para la presidencial que al Congreso.

En este periodo el PLD y la Fuerza del Pueblo aceleraron la escogencia de sus nuevas directivas. Ambas instituciones se percataron de ventajas comparativas en la búsqueda del poder toda vez que Luis Abinader no iría como candidato y esto generaría malestares internos en el PRM.

En los tres partidos con sentidos hay convulsiones que deben ser analizadas desde su nivel de impacto en la política actual. El PRM vive como candelita de basurero porque se ve el humo, pero la llama está oculta en el interior. Los aspirantes presidenciales han sido obligados a pasar a una clandestinidad con identidad conocida. Todos sospechan que el poder del presidente de la República será lo definitivo, pero mientras tanto hacen sus amarres a la callada para en el momento oportuno exhibir sus molleros.

Se habla de una inclinación presidencial hacia la vice presidenta Raquel Peña lo que crearía un conflicto con las aspiraciones del clan de Gurabo que lleva como estandarte a Carolina Mejía, pero corre por dentro David Collado quien puede colarse merced al profundo bolsillo que supuestamente lo apadrina.

Hay otros cuatro que suenan, pero de ellos Guido Gómez es quien va detrás de Collado quien encabeza la última encuesta que vi.

Esa realidad incendia las especulaciones toda vez que en el PRM hay una alta tasa de rechazo contra Collado porque no se le tiene por miembro del partido y se teme que un cierre de puertas lo lleve a formalizar una candidatura en una nave reconstruida con los insumos del PLD y cayucos de los que siempre están en venta.

Habrá que ver si para el próximo año Collado habrá colado su café claro en el PRM. Estamos en el inicio de la lucha interna y ya el dinero corre.

En la FP la lucha es de otro nivel porque es por los cargos directivos debido a que los dirigentes son provisionales, pero se sabe que la presidencia no está en juego porque Leonel no tiene competidores, sin embargo, el gobierno continúa lanzando leña al fueguito de dividir las simpatías entre padre e hijo. No obstante, por cargos directivos están enfrentados a presuntos caciques contra los aspirantes a ser relevos.

En esa sorda confrontación se encuentra también la secretaría general donde varios aspiran, pero se alega que Dionis Sánchez es el favorito a continuar los trabajos de Antonio Florián.

El caso del PLD es más especulativo porque no tienen candidato presidencial y su líder está vetado constitucionalmente, por eso hablan de alianzas con otros proyectos y se teme que muchos de sus miembros continúen la marcha hacia la FP donde tiene cálida acogida porque se les ve como uno de los propios.

Aun es temprano, pero dicen que por la víspera se ve el día.