Juego lento: uno de los peores enemigos del golf

Hola Fiebruses. Jugadores lentos traen consigo un juego lento. Es una máxima que define lo que quizás es uno de los principales problemas de esta era que preocupa a todos, especialmente a las cadenas de TV, a los organismos que rigen el deporte, a los atletas, y a los jugadores amateurs que ven ante sus ojos como desperdician horas de sus días de juego, debido a un grupo o a un jugador.

La conversación no es nueva. A nivel profesional es el tema de actualidad ya que los jugadores se están quejando del tiempo que les consume una ronda de juego. Unos dicen que por ronda el tiempo ha aumentado alrededor de una hora. Nuevas condicionantes se han agregado, como el formato de “poteo” utilizando los dedos para medir las distancias y los pies para medir la inclinación del ‘break” en los greens (apuesto que el 80% de los que lo hacen a nivel local no pueden determinar eso, pues su sensibilidad en los pies no está tan entrenada). Así las cosas, los tours profesionales se han propuesto disminuir el tiempo que consume cada ronda, pues las televisión se está quejando del deblacle de los ratings debido a lo largo que se tornan las rondas de golf. Y aunque hay penalidades, están hablando de instaurar reglas locales por torneo que penalicen más duramente a los golfistas que excedan el tiempo que otorgan las reglas. En la LPGA, donde el tema es ampliamente debatido, las propias jugadoras son las que están mostrando inconformidad sobre cómo muchas de sus colegas manejan el tema del tiempo, y en el Tour Europeo, ni hablar.

En el país el tema es sumamente serio. Estamos claros que los altos tiempos de una ronda de golf en torneos tiene sus razones (muchas carpas en el campo, demasiadas personas en el field, distracciones femeninas vestidas de manera sugerente, etc.), pero la realidad es que en rondas regulares se observa el mismo fenómeno. Recuerdo que en Cayacoa hace unos años había un grupo denominando “el foursome de la muerte”, llamado así porque si caías detrás de ellos tu juego se convertía en un calvario pues su ritmo era como una “caravana de tortugas”, y además, no le daban paso ni a un single ni a una pareja. Pero no todo está perdido. Hay formas de acelerar, y lo he escrito en otros artículos: esté listo para su tiro (guantilla puesta, tee, bola y palo en la mano), vaya buscando su pelota mientras su compañero ejecuta su rutina, mida su distancia mientras otros pegan, y creo que una de las mejores sugerencias que siempre recomiendo es que cuando le toque “potear”, termine su putt, y solo remarque para alinear su bola o para tomar un respiro. Esta comprobado que se juega más rápido porque el jugador tiene un mejor feeling del green y su velocidad, “poteando” de forma consecutiva, que marcando la bola para luego “potear” cuatro o cinco minutos después. A nadie le conviene el juego lento, y debe ser una premisa y un compromiso de todos tratar de acelerar. Les aseguro que el tiempo en el hoyo 19 será más placentero y podrá disfrutar de su almuerzo, su trago y su puro más relajado. Buenas rondas! Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.