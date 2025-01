Señor Presidente, misión cumplida

En la primavera de 2004, la República Dominicana enfrentaba una situación económica crítica, consecuencia de la crisis económica y financiera, derivada de la quiebra del banco BANHINTER. Era importante renovar su deuda con el Club de París. En este contexto, el mandatario Hipólito Mejía Domínguez, consciente de la magnitud del momento, asumió el liderazgo con la determinación que distingue a los líderes en situaciones de crisis.

El Presidente contaba con el apoyo de Alemania y sus aliados, pero sabía que debía asegurar un gesto de confianza. La cancillería escribió una carta personal al presidente alemán Johannes Rau y pidió al embajador dominicano que la entregara directamente con la solemnidad del caso.

Sin embargo, cuando la carta llegó a la sección para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, el director, con voz pausada y de manera cortés, desestimó la posibilidad de una entrega inmediata. Señor embajador, no es posible una entrega directa; deberá seguir los cauces diplomáticos establecidos. Estas palabras me dejaron frío y preocupado. Siempre he creído que las misiones del servicio público son sagradas y el tiempo era mi peor enemigo, ya que la reunión del Club de París estaba programada para dentro de diez días.

La negativa, aunque cortés, no mermó mi determinación. Fue entonces cuando el ministro consejero, que me acompañaba, sugirió una maniobra audaz. “¿Por qué no llamas directamente al asistente del presidente Rau, con quien mantienes una relación cercana?”

Ese consejo trazó el camino. El asistente había sido embajador en la República Dominicana y lucía con orgullo la condecoración del gobierno dominicano en su solapa. Con renovada esperanza, levanté el teléfono y logré comunicarme con él. Me explicó que el presidente partiría al día siguiente hacia África y que no habría oportunidades para una reunión. No obstante, planteé, “¿Qué opinas si voy al aeropuerto a despedirlo?”

"No se ajusta al protocolo", respondió el asistente, pero insistí en que era una emergencia, debido a la crisis bancaria. Tras un instante de silencio, accedió, y a las 4:00 am, desperté y me dirigí al aeropuerto militar, envuelto en la sombra del alba.

Al arribar, los funcionarios de protocolo y seguridad me observaron con sorpresa, ya que no estaba en el listado de invitados. Después de una breve deliberación, me permitieron el acceso cuando expliqué que estaba allí por cuestiones diplomáticas bilaterales. Me acomodaron en un salón, y a las 7:00 AM, el presidente Johannes Rau hizo su entrada.

El Presidente, al tanto de mi misión, se dirigió hacia donde estaba, me saludó con cortesía y familiaridad; era una señal inequívoca de un diálogo prometedor. Tras un breve intercambio de impresiones y desearle éxitos en su visita a África, el momento decisivo llegó. El presidente pidió la carta, la leyó con atención y, tras escuchar a su asistente, asintió con firmeza. “Comuníquese con al ministro de finanzas”, ordenó, que instruya a nuestro representante en el Club de París y a nuestros aliados para que aprueben la renegociación de la deuda de la República Dominicana.

Una gran satisfacción y alivio recorrieron mi ser al despedirme del mandatario. La responsabilidad se disipó un poco, y al salir del aeropuerto, con la misión cumplida, supe que el presidente Mejía había puesto en mis manos la tarea correcta. La renegociación de la deuda con los países del Club de París avanzaba en la dirección correcta.

Así, gracias a la astucia y perseverancia del embajador, se abrió una puerta hacia un futuro más esperanzador para el país. Esta historia no solo recalca la importancia de las relaciones diplomáticas, sino también cómo la cortesía, la determinación y el ingenio pueden conducir al éxito en misiones diplomáticas y ayudar a alcanzar los objetivos del país.

Llegué a la Embajada a la hora acostumbrada y llamé al canciller Frank Guerrero Prats para informarle. Señor canciller, por informarle al presidente de la República de qué misión cumplida. El presidente de Alemania ha instruido al ministro de finanzas y sus aliados para que voten a favor de la renegociación de la deuda del país con el Club de París.”