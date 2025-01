Miss Universo destituye a Miss Argentina tras comentarios en entrevista

La representante de Argentina en Miss Universo, Magali Benejam, fue destituida por la organización internacional del certamen luego de unas declaraciones que emitió en una entrevista con un missiólogo que fue publicada las redes sociales.

“La Organización Miss Universo desea comunicar una decisión importante con respecto a su actual representante de Argentina. Luego de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por Miss Magali Benejam, y en base a nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirar de inmediato el título de Miss Universo Argentina a Miss Benejam”, lee el comunicado de prensa publicado en la página cibernética de la organización.

“Nuestros valores se centran en celebrar la diversidad, promover la inclusión y respetar a todas las personas, independientemente de sus antecedentes, creencias o experiencias. Las palabras y acciones de nuestras representantes deben reflejar estos principios inquebrantables con los que todas las participantes se comprometen al unirse a la comunidad Miss Universo.

“La decisión se toma después de una cuidadosa consideración y se alinea con nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de conducta personal y profesional. Queremos enfatizar que esta acción se toma para proteger la integridad de la organización y las oportunidades que brinda a las mujeres de todo el mundo”, agregó.

Entre los comentarios que hizo Benejam en la entrevista fue el descontento con la organización de forzar la inclusión en el top 30. Además dijo que no le sorprendió que Miss Brazil no formara parte del grupo de semifinalistas ya que no lo merecía.

Asimismo dijo que no le estuvo raro que Miss República Dominicana avanzara al top 12 ya que tenía una muy mala actitud.

La reina argentina se desahogó y también expresó su malestar con la producción de la organización.

Benejam fue parte de las 12 finalistas de Miss Universe 2024 que se realizó en México y donde la representante de Dinamarca resultó vencedora.