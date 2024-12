Cuando inicias una historia de amor te das la oportunidad de dejarte guiar por lo que invita el momento, nuevo o viejo, te das el chance de no tener el control de cada situación. El principio de un amor es espontáneo, irracional y hay que vivirlo con ligereza. Iniciar una relación, esa primera parte del amor, es la más agradable y divertida, donde todo es libertad, aunque tengas miedo, encuentras unos ojos, una mirada que sin palabras te despiertan de la vida cuando pensabas que vivías.

Si el amor termina, sufres y hay sufrimientos que no traen fecha de caducidad, pero en un punto te dices “ha sido tan bonito, que, aunque duela, lo viviría 70 veces 7”; es decir, infinito. Ese es mi deseo de Navidad para todos ustedes, que encuentren el amor. Todos necesitamos en un punto amar y ser amados.

Si no quieres ese tipo de amor, entonces espero que en esta Navidad recibas el amor de tus hijos, tus padres, hermanos, amigos, de aquellos que has elegido para acompañarte en este camino. Recuerda que la Navidad se acaba el 6 de enero, no tengas prisa en recibir.