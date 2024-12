Decisiones... sabias

Apreciado y amable lector, con mucho afecto le informo que esta publicación será una antítesis del artículo publicado por el excelente periodista Juan Salazar titulado “Los hilitos del poder”. Y será una antítesis, debido a que él nos enseñó que malas decisiones tomadas por personajes de renombre, tuvieron consecuencias negativas para el legado de ellos, y en especial ocasionaron daños a otras personas.

Mientras quien esto escribe, tratará de manera sumamente sencilla de presentarle a usted la otra cara de la moneda, que consiste en dejar establecido que las buenas decisiones siempre serán beneficiosas, en especial en lo afectivo. Y eso es muy importante que quede bien claro, debido a que se suele asociar de manera pueril la palabra beneficios, básicamente con ganancias económicas, y aunque esa percepción no es un error, sin embargo, los beneficios afectivos, son de más utilidad a lo largo de nuestra existencia.

Por ejemplo, tenemos el caso del colega y excelente amigo epidemiólogo José Miguel Canaán Núñez, quien fue designado durante la pandemia (21-03-2020) como director interino del hospital Marcelino Vélez Santana (el honorable Vélez, fue maestro de quien esto escribe). Y aunque es irrebatible de que ese nombramiento es un cargo prestigioso y "beneficioso", aún siendo así, al cuarto mes de estar en la referida función pública buscó la manera de dejar ese cargo, por motivaciones que tan solo diré que están relacionadas con la expresión que tanto le gustaba al doctor Joaquín Balaguer: "Yo soy yo, y mis circunstancias”, de la autoría del inmenso escritor español José Ortega y Gasset, plasmada en su libro publicado en 1914, titulado “Meditaciones del Quijote”.

El asunto es que este colega hizo lo que ya conocemos -por haber sido explicado en publicaciones anteriores- como introspección, que es una especie de mirada hacia nuestro interior para analizar y evaluar cómo nos sentimos realmente con relación a algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y fruto de esa introspección tomar decisiones. Así que este colega, aunque muchos colaboradores y personas de su entorno íntimo le "aconsejaban" que no se fuese, porque dejaría las "avecillas" volando sin rumbo, se mantuvo firme, prefiriendo hacerle caso a su voz interior. Y de esa manera recobró la paz tan esencial para cada uno de nosotros.

Deseamos aclarar que el mensaje de lo expuesto anteriormente no es que las personas renuncien de sus empleos o cargos prestigiosos, porque eso sería una tontería. Sino que el mensaje que debe quedar en usted es que la búsqueda de la paz interior, en cualquier situación conflictiva que esté pasando, es más importante que todos los supuestos beneficios económicos que usted podría obtener, a costa de vivir con una angustia constante, que no se cura con ninguno de los medicamentos ansiolíticos conocidos, debido a que su inconsciente le estará diciendo constantemente: Te has traicionado a ti mismo, y eso produce sentimientos de culpa, que tampoco se curan con ningún antidepresivo.

En el caso descrito anteriormente, la decisión surgió por motivaciones internas. Sin embargo, no siempre es así, y usted podría sentirse motivado a tomar una o varias acciones por circunstancias externas. Eso podrá ser captado de manera clara con lo siguiente... el gran Aristóteles, nos cuenta en su libro “La Política”, lo que transcribiremos a continuación: "Por ejemplo el caso de Tales de Mileto. Cuentan que una vez que unos le reprochaban, viendo su pobreza, la inutilidad de su filosofía, previó gracias a sus conocimientos de Astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas, cuando aún era invierno; y con los pocos dineros que poseía, entregó las fianzas para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quios, alquilándolos por muy poco cuando no tenía competidor, Y en cuanto llegó la temporada, los realquiló al precio que quiso y reunió un buen montón de dinero para demostrar que es fácil para los filósofos hacerse ricos cuando quieren, pero que no es por eso por lo que se afanan".

Es bueno aclarar que cuando decimos, el filósofo Tales de Mileto, que Mileto no es un apellido, sino que era una costumbre en la antigüedad identificar a las personas por la región a la cual pertenecían. Es por eso que tenemos en la Biblia lo de Jesús de Nazaret, así como otros personajes bíblicos y seculares.

El asunto es que el filósofo Tales era oriundo de la región de Mileto, ubicada en la provincia de Aydin, en la costa occidental de Turquía. También es bueno aclarar que, aunque Tales consiguió muchísimo dinero, teniendo una conducta disociada de su esencia de ser humano, éste no se quedó realizando actividades comerciales usureras -realquilando a precios exagerados- sino que siguió con su actividad de filósofo, lo que verdaderamente le daba satisfacciones intangibles y una dulce paz.

Otro caso que involucró circunstancias externas, lo tenemos con la reciente decisión del presidente de nuestro amado país de retirar su proyecto de reformas del Congreso Nacional. Y esa acción, algunas personas la han calificado como una "derrota" del presidente. Quien esto escribe rechaza ese argumento, basado en conceptos psicológicos y teológicos, o sea, recordemos que el gran psicoanalista Erich Fromm dice en su libro “Ética y Psicoanálisis”, al referirse a la sabiduría lo siguiente: "La razón (sabiduría) implica una tercera dimensión, la de la profundidad, que alcanza la esencia de las cosas y de los procesos. Si bien la razón no se encuentra divorciada de los fines prácticos de la vida, no es un simple instrumento para la acción inmediata. Su función es conocer, entender, captar y relacionarse con las cosas por medio de su comprensión". O sea, el presidente tenía que actuar, en esos momentos, con sabiduría -independientemente de sus deseos personales- porque dice la Biblia: "Que una llama pequeña, tiene el potencial para provocar un incendio que destruya un gran bosque" (Santiago 3:5). Y en esos momentos existía una irritación = llama pequeña, que si no era manejada con sabiduría, podía ocasionar calamidades.

El presidente Luis Abinader actuó con sabiduría, dando una respuesta amable al clamor del pueblo.ARCHIVO/LD

Por eso con la acción del presidente Abinader también se aplicó otro concepto bíblico que dice: "Respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera". (Proverbios 15:1. Versión Biblia de Jerusalén latinoamericana).

Creemos que ha quedado claro que actuó con sabiduría, dando una respuesta amable al clamor del pueblo, que tuvo el efecto de impedir que "el bosque se incendiara". Y además tampoco actuó como Josué -el de la Biblia-que se dejó influir en demasía por sus asesores, por eso en lugar de usar su propia sabiduría, tomó una decisión influenciado por estos asesores, que trajo como consecuencia una derrota humillante ante el pueblo de Hai.

A los lectores quisquillosos, les aclaro que quién esto escribe, nunca ha pertenecido, ni simpatizado por ningún partido político de nuestro país. Así que lo anteriormente escrito, se debe a la amarga vivencia -es toda experiencia que deja una huella imborrable en el individuo- vivida siendo médico militar en abril 1984, por el torpe manejo que tuvo el ex presidente Jorge Blanco, ante la pequeña llama que surgió un lunes de ese abril, la cual al no ser hábilmente apagada en el momento oportuno, provocó que una gran parte del "bosque", se consumiera. Y que las pérdidas en especial de vidas humanas hayan dejado una cicatriz imborrable en el alma de quien esto escribe.

Conclusión: Esperamos y deseamos que usted pueda tomar decisiones con sabiduría, porque de esa manera evitará muchas angustias que le robaran su paz, aún en el caso de que nadie le reclame nada, pero le aseguramos que su inconsciente no le dejará vivir en paz.

Ojalá usted ponga en práctica como nos enseñaban nuestros ancestros repitiendo muchísimas veces aquel famoso refrán que dice: “Es mejor prevenir, que tener que lamentar”.

El autor es psiquiatra y general (R) del Ejército