Las promesas

Una frase que nos dice tanto hoy es: "si prometes algo, cúmplelo". Y eso lo vemos, sobre todo los políticos. Ya tantas veces a los políticos les digo: "no prometas. Si prometes, cúmplelo". Por eso aparecen muchas veces como mentirosos y hacen mucho daño al pueblo. Hay que parecerse a Dios también en eso y en muchas cosas. Dios nos ha prometido y siempre ha cumplido.

Me recuerdo siempre y tengo que valorar a tantos miles de personas que van a los santuarios como al de la Basílica a cumplir sus promesas a la Virgen de Altagracia. Y en la Biblia se nos afirma, no hagas votos y promesas si no lo vas a cumplir.

Parezcámonos a Dios. Si prometes, sea en política, sea de palabra de cualquier manera, cúmplelo. No prometas, cumple. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.