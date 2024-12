Migración bajo Donald Trump

Aunque será presidente en enero 2025, los sucesos en materia de beneficios migratorios en los Estados Unidos son sujetos de amplia especulación. La expectativa ha puesto a mucha gente ansiosa, no sin razón. El Muslim ban es inolvidable, con esas fotos de personas varadas en los aeropuertos, hechos que nunca debieron suceder. Sin embargo, a nadie debe sorprenderle que las deportaciones sean la orden del día, ya que ningún país puede sobrevivir con comunidades de inmigrantes totalmente desorganizadas (solo fijémonos en el caso nuestro). Sin embargo, usted que usa de manera correcta su visa, que respeta el tiempo que tiene que permanecer en los Estados Unidos, que está consciente de que debe esperar en su país aunque tenga una petición (salvo excepciones que hay que cuidar), ya sea familiar o laboral, no tiene que temer. Recuerdo que la primera vez que vi una Visa B1B2 de doméstica otorgada por más de un año, fue en la Administración del presidente Donald Trump. Ahora, él viene con más experiencia, con un conocimiento que anteriormente no tenía y eso no tiene que ser negativo, necesariamente. Lo más importante: El presidente Donald Trump le vió la cara a la muerte. La ”banalidad” de la vida se hace así comprensible y a la vez memorable; en esos momentos es que nos damos cuenta de lo que en verdad somos. Un ser humano que se ha enfrentado a una situación así, no es el mismo de antes. Apostemos por lo mejor.

Nuevo sistema de citas

En septiembre de este año, hemos inaugurado un nuevo contratista del Departamento de Estados. Hasta ahora, todo parece ir de manera más clara, pero aun tenemos serios retos que enfrentar. Nuevas citas para dentro de 9 meses, renovaciones supuestamente de un día calendario como dice la webpage del Departmento de Estado en 20 dias calendarios – ¡ojo con eso! Esos errores del sistema pueden convertirse en hábitos nocivos.

Centro Nacional De Visas

Con el muy moderno sistema del Centro Nacional de Visas, consular electronic application center, han llegado los nuevos problemas. Largas esperas para los procesamientos de los pagos y dificultades para subir los documentos, son algunos de los problemas que se presentan. Lo bueno de esto es que una vez salvados esos inconvenientes, los casos son expeditos. Todo se arregla en línea y con un poco de suerte, de manera rápida. Lo que aún no se arregla son los asuntos relacionados con el Estatuto de Protección del Menor, ya que el Centro Nacional de Visas no hace los cálculos, y no se ocupa de que el Consulado confirme si los derivados hijos del principal, pueden o no procesar. Por esa razón, usted puede ver dentro de su caso un derivado hijo del principal que al final no obtenga la residencia, que quede fuera. Y con la ayuda necesaria, también pueden incluirse derivados que no hayan sido reconocidos por Centro Nacional de Visas.

