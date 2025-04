Val Kilmer es homenajeado en Hollywood tras su fallecimiento

Actores, directores y productores de Hollywood rindieron este miércoles homenaje al carismático artista angelino Val Kilmer tras su fallecimiento ayer, martes, como consecuencia de una neumonía.

Kilmer falleció en Los Ángeles, según declaró su hija, la actriz Mercedes Kilmer, a The New York Times. Tenía 65 años. El actor había sido diagnosticado de cáncer de garganta en 2015.

La estrella de Hollywood tenía una amplia y diversa filmografía y además de protagonizar películas como 'Batman Forever', 'El Santo' o la comedia disparatada 'Top Secret!', se metió en la piel de Jim Morrison en la aclamada 'The Doors'.

Kilmer también fue protagonista del documental de 2021 'Val', un retrato íntimo del actor que exploró su lucha contra el cáncer de garganta, sus pasiones artísticas y sus reflexiones sobre su carrera.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, el cineasta Michael Mann dijo: "Mientras trabajaba con Val en 'Heat' siempre me maravilló la amplitud, la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente del carácter posesivo y expresivo de Val. Después de ver tantos años a Val luchando contra la enfermedad y manteniendo su espíritu, esta es una noticia tremendamente triste".

"Descanse en paz, Val Kilmer. Si no hubiera sido por nuestro encuentro casual en 'The Source' en 1985, quizá nunca me habrían elegido para LA CHAQUETA METÁLICA. Gracias, Val", declaró el actor Matthew Modine.

Por su parte, el actor Josh Brolin escribió en su perfil de Instagram: "Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un genio inteligente, desafiante, valiente y súper creativo. Ya no queda mucho de eso. Espero verte allá arriba en el cielo cuando finalmente llegue. Hasta entonces, recuerdos increíbles".

También en Instagram, el actor Josh Gad escribió: "QEPD Val Kilmer. Gracias por definir tantas películas de mi infancia. Realmente fuiste un icono". Y en Bluesky, el guionista de televisión y comediante nominado al Emmy Mike Drucker, señaló que Kilmer "parecía un actor que, sin importar el material, siempre entendía la tarea", recoge The Hollywood Reporter (THR).

Brian Lynch, guionista de 'Minions' y 'La vida secreta de tus mascotas', definió al fallecido actor como un genio.

El laureado director Francis Ford Coppola declaró que Val Kilmer, al que siempre recordará, era "una persona maravillosa con la que trabajar". Fue "el actor más talentoso ya cuando estaba en el instituto" y su talento "solo creció a lo largo de su vida".

Ralph Fiennes, actor que trabajó con Kilmer en "El príncipe de Egipto" escribió en X "descanse en paz".

La cuenta oficial en X de Top Gun, uno de sus filmes más icónicos, también se ha despedido del actor. "Recordando a Val Kilmer, cuya indeleble huella cinematográfica abarcó géneros y generaciones. RIP Iceman".

El escritor y periodista Bill Simmons también se despidió en X diciendo que "no había nadie como Val Kilmer. Realmente he disfrutado mucho su trabajo".