El liderazgo dominicano y el pensamiento de los norteamericanos

Políticamente hablando, lo que ha sucedido recientemente en EUA y el partido demócrata ha sido interesante. La renuncia de Biden a no postularse y el endoso dado por el partido demócrata a Kamala Harris, tuvieron características parecidas a situaciones del pasado que ocurrieron en ese mismo partido. En 1968 los aspirantes a la nominación demócrata fueron varios. Entre ellos Robert Kennedy quien en el trayecto fue asesinado. El otro aspirante fue G. Wallace quien al no conseguir la nominación demócrata hizo un tercer partido que debilitó a los demócratas en las elecciones presidenciales. Hubo un tercer candidato que fue E. McCarthy el cual perdió frente a H. Humphrey en la Convención Demócrata de ese entonces. Lo ocurrido fue que el presidente Johnson habiendo decidido no buscar la reelección decidió postular a su vice H. Humphrey. Pero este y su partido fueron incapaces de comprender los cambios sociales que en ese entonces estaban ocurriendo en EUA. Su liderazgo estuvo ajeno a las ideas de las nuevas generaciones y a los efectos de la guerra de Vietnam en el pueblo norteamericano. Esto dio lugar a que Humphrey perdiera frente al candidato republicano Richard Nixon.

En esta ocasión (2024) los demócratas conociendo que estaban tarde en la selección de sus candidatos, hicieron un rápido movimiento y dieron un sólido apoyo a Kamala Harris. Así evitaron el surgimiento de otros candidatos a la nominación del partido así como a las disidencias internas. Sin embargo, el liderazgo demócrata no percibió los numerosos errores cometidos en la administración de Biden. Entre estos: La súbita salida de Afganistán, la situación palestina con Israel, y el conflicto de Ucrania con Rusia. Sin embargo, el gran error de Kamala fue que en su campaña no pudo marcar su diferencia con Biden. Mientras eso ocurría con nuestro poderoso vecino norteño, aquí en la isla que está a tan solo cuantas millas náuticas de distancia de EE.UU y en la cual viven dos millones de criollos, todavía se desconoce mucho de ella. Una prueba es que nuestros oráculos políticos hicieron falsas profecías. Pronosticaron que Trump perdería y hasta tomaron partido a favor de los demócratas. Fallaron debido a que no logran interpretar el pensamiento del pueblo norteamericano. Eso ha sido una falla permanente de nuestros gobiernos y quienes lo dirigen. Pocos de nuestros líderes hablan su idioma y desconocen su idiosincrasia y religión. Nuestro liderazgo político y empresarial también desconoce cómo funcionan en EUA los grupos de intereses que buscan ser favorecidos por las políticas del gobierno norteamericano. Muy pocos de ellos se han leído el libro de John Mearsheimer titulado “El lobby Israelista y la política exterior norteamericana”, el cual nos demuestra como Israel lo ha logrado. Esta vez el ganador fue D. Trump, nunca tuve dudas de que eso ocurriría. El Trump haber ganado implica que habrá un cambio sustancial en la política exterior norteamericana, la cual estará basada en el realismo y en el pragmatismo. Se espera que los primeros temas entre otros que Trump abordará en lo externo serán:

1. El conflicto Ucrania-Rusia.

2.El tema de Israel-Irán,Palestina y Siria en Oriente Medio.

3. Abordar la situación de los inmigrantes ilegales en EE.UU.

El primer punto será tratar de resolver el conflicto Rusia-Ucrania. Esa guerra no hubiese durado tanto sin la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN a Ucrania. Pero que se ha complicado debido a la decisión de Biden de permitirle a Ucrania el usar misiles de largo alcance. Eso se complicaría en los dos meses que faltan para que Trump asuma el poder. Tan pronto lo haga buscará cesar las hostilidades y paralizará el envío de armas y como la OTAN depende de E.U.A tendrá que hacer lo mismo. Ucrania tendrá que sentarse a negociar con Rusia y el conflicto terminará. El segundo tema será buscar pacificar el oriente medio, lo cual será más complejo. Los antecedentes pasados así lo indican. Trump en su anterior administración dio apoyo a Israel y sancionó a lran. Como conozco el mundo árabe y el pensamiento de sus líderes creo que lograr la paz no será tan fácil. Entre ellos existen grandes rivalidades y diferencias religiosas. Mediar diplomáticamente será posible. Pero tiempo, paciencia y prudencia serán necesarios. Esto implica tener grandes dotes de habilidad diplomática tanto de parte de Trump como de su futuro Secretario de Estado, Marco Rubio.

Los ilegales en

Norteamérica

E.U.A es un país de migrantes pero que se ha resentido con las avalanchas de inmigrantes que llegan principalmente de México y Centroamérica. Recuerdo el libro del famoso intelectual Samuel Huntington titulado “Quiénes somos nosotros”. Este libro causó un impacto enorme en las altas esferas del pensamiento norteamericano cuando yo era Embajador en Estados Unidos al enfocar como los inmigrantes están cambiando los valores y tradiciones de esa nación. Una gran parte de los ciudadanos norteamericanos piensan como el famoso autor de ese libro y Trump es uno de ellos. Debemos pues conocer que las futuras acciones de Trump estarán todos orientadas a detener el flujo de inmigrantes que llega vía México. Su gobierno deportará sin vacilaciones a todos los ilegales pero creo que no será tan drástico con los ilegales que residen y trabajan en EE.UU desde hace muchos años y buscará regularizarlos. Sin embargo detendrá la entrada de aquellos que entraron vía los programas humanitarios que creó Biden.

Es en este contexto que debemos recordar que el escenario mundial está en proceso de grandes cambios y el orden liberal muestra agotamiento. Habrá menos globalización y más desarrollo a lo interno. Estarán pues surgiendo numerosas incógnitas de hacia dónde nos conducirán estos nuevos cambios. Poco a poco tendremos que ir despejando esas interrogantes, incluyendo aquellas que nos deben decir cómo un país pequeño y vecino del más grande deberá conducir con éxito su política exterior.