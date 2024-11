Cuidado con eso

Haití estrena un nuevo "gobierno", mejor decir un nuevo primer ministro, la Canciller enemiga del pueblo dominicano, manceba de otro gran enemigo fue destituida, y ya nos quieren volver a engañar.

No hay nada que conversar que no sea tratos se tipo económicos, la decisión del presidente Luis Abinader es firme, obedece a una realidad que supera la paciencia del pueblo dominicano que no quiere seguir soportando la invasión que amenaza el presente y enturbia el futuro.

Hay que tener cuidado y bien claro que los enemigos nacionales y extranjeros están buscando soluciones para los haitianos.

Tenemos que marchar, escribir y gritar para que nadie se equivoque y coja pena o miedo al imperio y sus aliados pro solución haitiana aquí.

No es ni será posible, hay que salir dia, tarde y noche a recoger haitianos y enviarlos a su casa y urge solución a los hospitales y las escuelas, pagamos Senadores y Diputados, que lesgislen y se casen con la gloria defendiendo la patria, de lo contrario no habrá curul porque no habrá patria.