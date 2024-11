Información íntegra

La libertad de expresión es el derecho innegociable dentro del sistema democrático, y mediante la denuncia, desahogamos lo que la débil justicia nos niega, dándole voz a los que no la tienen, creándoles un espacio en los procesos mediáticos que no dan respuestas a las necesidades de los que carecen de oportunidades. La teoría luce clara, pero en la realidad recibimos las informaciones de guerras, matanzas, narcotráfico, desigualdad social y corrupción; centradas únicamente en el hecho en sí, sin la debida profundización. Si hurgamos en diferentes fuentes nos daríamos cuenta de la verdadera trascendencia de los hechos y su relación con otras circunstancias de tipo político, social y económico, que jamás habríamos sospechado. Es así que frente a nuestros ojos surge un mundo que no queremos aceptar, pues los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones internacionales, los enfrentamientos geo políticos entre potencias y las inconfesables alianzas políticas y económicas de diferentes poderes; han traído consigo la disolución de las ideologías. El mundo se hace injusto y competitivo, supeditando lo humano a los intereses del sistema. De ahí la importancia de disensión al margen de la protesta que no se hace esperar, por la defensa de intereses fácticos influyentes en las decisiones de estado. Es claro en el horizonte que las acusaciones y contra acusaciones responden más a intereses de grupos que al interés nacional. Cuando la información se confabula con el delito se pierde su integridad, echando a un lado la realidad que debemos asumir y que siempre resplandecerá con la verdad.