Aunque muchos piensan que no, y otros afirmen que los tiempos son otros y que nada puede cambiar esa realidad, la verdad es que hay una gran mayoría aquí y fuera que aspiramos a vivir con respeto y orden.

No es que cambie por ejemplo tus preferencias sexuales es que no la exhibas como un trofeo o una invitación, no es que no oigas y bailes tu música, es que respetes la de los demás.

Todo cambia, pero los cambios deben ser respetando lo que existe, la crianzas y la educación, los valores patrios y familiares, lo que hemos sido siempre hombres y mujeres, padres e hijos, en convivencia pacífica. Creo con mucha pena porque siempre fui partidario del partido democrata que eso fue lo que pasó a la sociedad norteamericana se harto del relajo e irrespeto y voto por el orden y la sana convivencia.

Ojalá y comencemos por aquí a imitar lo bueno y desechar la vulgaridades e irrespeto, que vuelva el orden y que podamos convivir con diferencias pero en civilización y respeto.