¡El jueves a las 4:00 p.m. en la Feria del Libro!

El jueves a las 4:00 de la tarde en la sala de música del Teatro Nacional ofreceremos una conferencia magistral sobre “Verdad ficción e historia.” Se trata de un evento como parte del programa de la Feria Internacional del Libro, organizada por el Ministerio de Cultura que dirige la querida y apreciada, Milagros German, junto a un equipo de excelentes colaboradores a todos los niveles. Nuestra conferencia tocará el tema fascinante de tres niveles de recepción de la realidad social e histórica junto a la ficción. En este caso, la ficción como negación y creación simultánea. Expondremos a la luz del abordaje crítico todo el entramado del proceso histórico social dominicano trascendiendo el sumario coyuntural, analizando factores incisivos imprevistos. Seremos presentado por mi hermano Giovanni Cruz, Vice Ministro de Cultura, uno de los más sólidos creadores culturales del país, escritor laureado y reconocido internacionalmente.

Toda la historia de la cultura está habilitada para asegurar el criterio de lo contingente como factor determinante de un suceso. Se aherroja a la irracionalidad pero la humanidad transita siempre el albur hacia metas que imagina superiores, hay a veces incertidumbre pero como contrapartida hay objetivos delineados como remanentes de vieja utopías cuya ancianidades de pronósticos, son aguijones que reactivamos secularmente, ante la indefensión y fragilidad de nuestras hipótesis, y del miserable azar, que a veces nos manipula a campo traviesa, como polichinelas de un circo. Somos como una embarcación, que navega cierta en los planos cosmogónicos, bajo una tutela urticante de complejidades orgánicas e insuficientes, que no alcanza a dar el salto evolutivo de la especie, después de ciclos milenarios de descendencias en soledades perpetuas. La idea es seguir reproduciendo en la nave nodriza, que es el planeta, una continuidad cultural que ofrezca sedimentos y relámpagos, para trascender espacios temporales, a través de la palabra y de los sueños, que escapan a la emboscada del azar. Recuerdo que el profesor Juan Isidro Jimenes Grullón, uno de los cerebros mejor “amueblado” que ha tenido el país, por su formación y capacidad dialéctica de juicios y análisis de la realidad, en una de sus obras, “República Dominicana, una ficción “ publicada a mediados de los años 60 del siglo pasado hizo una radiografía del cuerpo social dominicano, indicando los factores y elementos característicos de la formación estructural del Estado. Fue un aporte sensible a la cultura política nacional. No se puede abordar la historia dominicana al margen de factores incisivos que han condicionado e inciden de manera determinante en la estructura social y económica de la nación dominicana. Nuestra Conferencia del jueves trasciende la temática política social. Se trata de abordar factores diversos que han confluido en los relatos históricos sociales de las diversas etapas de lucha por la democracia en nuestro país.

En medio de un escenario de cultura se movilizan los valores culturales bajo una tendencia clara de crear conciencia social y fortalecer los trabajos y tareas pendientes. Nos ha tocado un mundo de conflictos y luchas incesantes, donde debemos perseverar en valores educativos, en logros culturales y en acciones sociales. Y sobre todo garantizar que la democracia como ejercicio político de Estado, sea preservada y defendida con conciencia y lealtad histórica.